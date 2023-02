Bob Esponja es una de las caricaturas más queridas y recordadas. Su popularidad le ha valido premios como 4 Premios Emmy, 16 Kids' Choice Awards y dos BAFTA Children's Awards. Además, sus personajes, basados en criaturas marinas, hacen parte de la cultura pop.



Su impacto es tal que una investigación arrojó que podría aportar en el desarrollo lingüístico de los niños que ven el programa debido al amplio vocabulario que utilizan en cada capítulo. Bajo este criterio, Bob Esponja es la caricatura más educativa de una lista variada.



El equipo de BusinessNameGenerator.com se propuso averiguar cuáles de los programas de televisión infantiles más populares son los mejores para ayudar a los niños a enriquecer su vocabulario, analizando la cantidad de palabras variadas y únicas de cada show.



"Analizamos decenas de miles de palabras en cada programa para calcular cuántas palabras únicas aparecían por cada 1.000 utilizadas, lo que nos dio los mejores programas para un vocabulario diverso", explica el sitio en su blog.



Lo que encontraron es que Bob Esponja fue el programa con el vocabulario más rico, pues el 21 % de las palabras analizadas eran únicas.



"Utilizando las palabras únicas como medida del valor educativo, Bob Esponja Pantalones Cuadrados es el programa infantil de televisión con mayor vocabulario. El dibujo animado submarino, conocido por atraer tanto a adultos como a niños, tiene 213 palabras únicas por cada 1000 que aparecen en el guion", añaden.



El valor educativo de esta medición, realizada en el 2022, es que, cuando los niños están expuestos a un vocabulario más amplio, las posibilidades de que aprendan estas palabras es mayor.

La lista de programas infantiles con vocabulario amplio

A Bob Esponja le sigue 'Stuck in the Middle' o Atrapada en el medio, la serie de Disney que sigue a Harley Díaz, una adolescente con 7 hermanos, interpretada por la famosa Jenna Ortega.



En la lista también están series de Netflix como Príncipe de los dragones, Gudetama: Del cascarón a la aventura y Anne with an E.



También están en el top El séptimo cielo, The Middle, Pokemon, La nueva familia Addams y La casa búho.



La lista de programas de televisión infantiles se definió a partir de los 30 programas de clasificación familiar más populares de IMDb TV, con una calificación TV -14 o inferior, y los 90 más populares de la misma lista.

