Jean se mira al espejo con su cabello corto y alborotado. Siente que ha logrado un cambio al cortarlo y se dirige poco después a su trabajo como profesora de educación en una escuela femenina. Mueve el radio de su auto tratando de escapar de las noticias de un 1988 en los que se hablaba de la primera ministra del Reino Unido Margaret Thatcher y de una ley conocida como la sección 28

Ya en el salón de profesores todo parece ajustarse a la rutina. Jean tiene una sudadera gris, prepara su clase para entrenar a las chicas con un poco de baloncesto y de pronto escucha una voz en el televisor. Es un político vociferando: "Nos importa la perpetuación de la familia heterosexual y normal", a lo que Jean reacciona con una mirada tensa y algo nerviosa mientras sus colegas miran con atención y algunos asientan con su cabeza en señal de acuerdo a las palabras de la pantalla.



El tema de la sección 28 regresa para complicar la vida de la maestra y protagonista de la película Blue Jean, que se estrena el jueves mañana en las salas de cine y que explora la batalla personal de una mujer lesbiana que tiene que esconder su condición por una propuesta que describía a la comunidad Lgtbi como un estilo de vida inaceptable en ámbitos de la vida diaria y en el contexto educativo.

Jean intenta llevar una vida equilibrada, pero es un objwetivo muy difícil. Foto: Cineplex

Blue Jean (que bien podría traducirse como la tristeza de Jean) es precisamente el viaje de una mujer que no encaja, pero que tiene que amoldarse a la fuerza para no perder su trabajo, para no sentirse desplazada de su círculo familiar y que solo respira un poco de tranquilidad cuando se encuentra en un bar gay con su novia Vivian, que si vive a plenitud su sexualidad a pesar de los prejuicios.



Siempre hay una tensión, la protagonista vive una doble vida que siempre pone en jaque su relación amorosa, su día a día en el colegio y hasta su relación con su pequeño sobrino y su hermana, quienes han configurado una familia tradicional y conservadora, lo que va agrietando los lazos de Jean.





En una narrativa sencilla el personaje principal siente que se van cerrando las paredes invisibles que la resguardan. En el colegio trata de ayudar a una estudiante que tampoco parece encajar y conforme pasan los minutos, Jean tiene que comenzar a buscar (de una manera metafórica) una salida a su conflicto. Es natural tener que asumir a veces una máscara para poder interactuar en la sociedad, pero la mujer en la que se centra el relato ve como cada una de esas máscaras se van cayendo.

La trama está ambientada en los 80. Foto: Cineplex

La directora Georgia Oakley logra un relato sin excesos melodramáticos que critica un momento de la historia en la que tener una preferencia sexual o una vida diferente era considerado una amenaza.

"En el marco de la reelección de Margaret Thatcher, ella dijo que presentaría una ley que diría que no estaba bien discutir el tema de la homosexualidad en las escuelas y fue uno de los temas más importantes de su campaña. Luego entró esa ley en 1988 y estuvo hasta el 2003 y en todo ese tiempo maestros, estudiantes y todos los relacionados con el mundo de la educación Estudiantes y profesores estaban en un contexto en el que se silenció todo lo relacionado con la sexualidad y lo queer, pero no quería contar solo el tema desde lo académico y no quería huir de un pensamiento más positivo, ni hacer una película que evitara esta noción de alegría y comunidad porque sabía que había dos caras de la moneda", contextualiza en una charla vía zoom con EL TIEMPO Oakley.

Blue Jean escapa de la suposición de que se trata de un romance de una profesora y su alumna o acerca de un secreto que puede revelarse por culpa de las circunstancias. FACEBOOK

TWITTER

Precisamente en esta su ópera prima la realizadora confronta la lucha de Vivian y sus amigas por su lugar en el mundo, la ganas de vivir y sentir, en contraste con el dolor que embarga a Jean, interpretada de una manera magistral por Rossy McEwen (famosa por la serie The Alienist).



Rossy McEwen y la directora Georgia Oakley en el rodaje del filme. Foto: Cineplex

"En los 80 eras sabio si estabas fuera porque, esencialmente podías ver a esa comunidad; te obligaban a vivir en un lugar determinado, hacer un trabajo determinado, pero te encontrabas con gente que tenía miedo, pero a la vez se sentía el apoyo entre todos y entonces de pronto te encuentras con una mujer que realmente quiere hacer su trabajo, mantener una relación con su familia; no era fácil, en mi investigación para hacer el filme me encontré con mujeres desconectadas de sus seres queridos, que tenían angustia, pero al hablar con ellos también vi que ese paso se había convertido en algo positivo", recalca la directora.

Blue Jean es el retrato de unas mujeres que terminan siendo el ancla y la redención para la protagonista. Su novia es la rebelde que no teme y la alumna puede ser un reflejo de lo que ella vivió y que no quiere que se repita. Blue Jean escapa de la suposición de que se trata de un romance de una profesora y su alumna o acerca de un secreto que puede revelarse por culpa de las circunstancias. En realidad critica de manera muy específica y directa a una sociedad y consigue una conmovedora imagen de una mujer tratando de poner en orden su vida y sus emociones en una década de locura, música de New Order y David Bowie y muchas ganas de libertad y amor.

