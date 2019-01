‘Black Panther’ sedujo al Sindicato de Actores en Estados Unidos

Los interpretes premiaron el trabajo de sus colegas en la XXV edición de los Screen Actors Guild (SAG) Awards, uno de los premios más queridos de la industria y una antesala a los premios Óscar.

Precisamente la película de superhéroes de Marvel 'Black Panther' fue una de las más ovacionadas al recibir el premio SAG en la categoría de mejor elenco. También siguió la senda del triunfo el actor Rami Malek, por su trabajo como el cantante de Queen, Freddie Mercury, en ,Bohemian Rhapsody’. Malek se llevó a casa el premio a mejor actor.



En una categoría de muchos quilates, ya que compitió con Viggo Mortensen (‘Green Book’); Christian Bale ('El vicepresidente'); Bradley Cooper (Nace una estrella) y John David Washington ('El infiltrado de KKKlan').



Mientras que Glenn Close se alzó con el de mejor actriz, por 'La esposa', un drama contenido en el que se analiza el despertar de una mujer que ha hecho grandes sacrificios y se ha mantenido a la sombra de su pareja.



Otro de los reconocimientos, casi que cantado entre el sindicato de actores, fue para Mahershala Ali, mejor actor de reparto por su emocional trabajo en 'Green Book'; al igual que uno de las gratificantes sorpresas de la gala la dio la actriz Emily Blunt, quien ganó en la categoría de mejor actriz de reparto por la cinta de suspenso 'A Quiet Place'.

​

En el terreno televisivo, los premios fueron predecibles (en un buen sentido) y bien repartidos. 'This is Us', recibió el premio a mejor grupo de protagonistas; Sandra Oh de 'Killing Eve', fue la mejor actriz, mientras que Tony Shalhoub, fue ovacionado por su trabajo como actor en la comedia 'The Marvelous Mrs. Maisel'.



La lista de ganadores de los SAG



CINE:



Mejor actor

Rami Malek (Bohemian Rhapsody).



Mejor actriz

Glenn Close (La esposa) (The Wife).



Mejor actor de reparto

Mahershala Ali (Green Book).



Mejor actriz de reparto

Emily Blunt, A Quiet Place



Mejor elenco

Black Panther



TELEVISIÓN:



Mejor actor en un telefilme o miniserie

Darren Criss, American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace



Mejor actriz en un telefilme o miniserie

Patricia Arquette (Escape From Dannemora)



Actor en una serie de drama

Jason Bateman (Ozark)



Mejor actriz en una serie de drama

Sandra Oh (Killing Eve)



Mejor actor en una serie de comedia

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel.



Mejor actriz en una serie de comedia

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel.



Mejor elenco en una serie de drama

This Is Us



Mejor elenco en una serie de comedia

The Marvelous Mrs. Maisel.



CULTURA

@CulturaET