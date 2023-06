En diciembre de 2011, Channel 4 del Reino Unido estrenó Black Mirror, la serie que le encargó a Charlie Brooker, un curtido escritor para televisión que ya había trabajado para producciones como The 11 O'Clock Show, Brass Eye y Nathan Barley. En todas, la sátira y el abordaje de temas complejos brillaron en los guiones.



La idea de Channel 4 con Black Mirror era hacer “una reelaboración británica contemporánea de The Twilight Zone con historias que aprovechan la inquietud colectiva sobre nuestro mundo moderno. Los tres episodios independientes son historias agudas, llenas de suspenso y sátiras con una inclinación hacia la tecnoparanoia”.

Además de la trama, el mismo nombre de la serie llamó la atención desde un principio. Brooker explicó que Black Mirror (espejo negro en español) es una referencia a las pantallas negras apagadas o bloqueadas de cualquier televisor, celular o tableta. Un claro guiño a la temática del show. Otro elemento diferenciador del programa es la individualidad de cada capítulo, que cuenta una historia específica, con un reparto diferente.



El éxito de la primera temporada aseguró una segunda entrega que se estrenó en febrero de 2013. En septiembre de 2015, Netflix se interesó en el programa, lo compró y encargó 12 episodios que se dividieron en dos temporadas (la tercera y la cuarta) de seis capítulos cada una.

El 5 de junio de 2019 salió una quinta entrega y, en 2022, la empresa de streaming encargó una sexta que se lanzó el 15 de junio. Desde entonces, todo el mundo ha estado hablando de ella y es una de las grandes apuestas del año de Netflix.



Esta última temporada consta de cinco episodios, cada uno protagonizado por grandes estrellas del cine y la televisión. Por ejemplo, el primer capítulo tiene a la actriz mexicana Salma Hayek.

​

Describir esta antología que se ha transformado en una serie de culto no es fácil, pero quizás se podría resumir como un show que habla de un futuro distópico en el que las nuevas tecnologías generan más conflictos que beneficios. A medida que van pasando las temporadas, se es testigo de que lo que empezó como un programa de ciencia ficción tiene cada vez más similitudes con la realidad. De hecho, Black Mirror ya hace parte de la cultura popular.



El primer capítulo de la sexta temporada, ‘Joan is awful’, es protagonizado por la mexicana Salma Hayek, protagonista de ‘Frida’. Foto: Netflix

Mientras la gran mayoría de creadores de shows busca hacer entretenimiento que tranquilice a la gente, la idea de Brooker siempre ha sido escribir historias que generen angustia y preguntas. En una entrevista exclusiva para EL TIEMPO, el guionista habló de esta nueva temporada de la serie, de la inteligencia artificial y del presente y futuro, del que tanto aborda desde Black Mirror.

¿Cuál es su episodio favorito de esta nueva temporada de 'Black Mirror'?

​

A riesgo de sonar muy complicado, debo decir que lo único consistente de esta temporada y todo el programa es que es consistentemente inconsistente. Cada episodio es diferente del otro, ninguno se parece. Tenemos capítulos como Joan is awful, que es una comedia absoluta. Y luego tenemos Demon 79, que es puro terror. Son historias muy diferentes, así que es bastante difícil de comparar.



Charlie Brooker, creador y guionista de 'Black Mirror'. Foto: Netflix

¿Y tiene algún episodio favorito de toda la serie?



La realidad es que mi favoritismo y mis lealtades cambian todo el tiempo, así que, según el día, tengo un episodio preferido diferente.

Sin 'spoilers', ¿qué tiene de distinto esta temporada?



¡Uy! Esta temporada es muy especial. Tiene muchas cosas que sorprenderán. Por ejemplo, tenemos algunos episodios con pasados alternativos y aterradores, para mezclar un poco los tiempos.

'Black Mirror' nos enfrenta con varios futuros que dan miedo. ¿Cuál es el futuro que más miedo le da a usted?

​

En el futuro en el que hoy estamos. El presente es lo que más me asusta.

Podría elaborar más la idea.



Me preocupa el aumento de la desinformación y las situaciones a las que eso puede llevar, lo que está pasando con la inteligencia artificial, que se está usando para crear imágenes de momentos que no han sucedido. Me preocupa que esta inteligencia artificial se utilice como arma para que todos nos levantemos y nos matemos los unos a otros (se ríe).



¿Alguna vez pensó “no voy a hacer este episodio porque es loco” y luego eso que parecía demasiado loco sucedió en la realidad?



Nuestro primer episodio (The national anthem) lo hemos visto en diferentes situaciones. Y debo confesar que lo que más me conflictúa es que a veces tengo una idea y pienso: “tengo que hacer esto ya mismo, antes de que suceda en la realidad” (risas).

¿Hay algún episodio de esos en esta nueva temporada?



Con Joan is awful (que aborda las consecuencias de los términos y condiciones que firmamos sin antes leer) sentí que era el momento de hacer esa historia porque era una situación que está en el aire. Igual, son muchos capítulos que parecen haberse aproximado accidentalmente a la realidad.

Ya que habló del tema, ¿qué piensa de la inteligencia artificial?



Hoy todos hablan sobre los modelos de lenguaje generativo como ChatGPT, que son buenos para generar documentos y textos genéricos. Lo que no puede generar todavía son ideas originales. Estos programas aspiran las ideas de los humanos, y las presentan en una especie de salchicha. Básicamente, toma un montón de carne humana, la muele y la devuelve procesada.



¿Es algo que le preocupa?



Obviamente desde un punto de vista creativo. Y no porque esté creando algo, sino porque alguien con falta de imaginación podría mirar un producto de inteligencia artificial y pensar que es contenido original, y no lo es. La inteligencia artificial lo que hace, básicamente, es “aspirar” el trabajo de otras personas.

¿Y desde una perspectiva más amplia?



A veces me pregunto: ¿Sucederá la situación de Terminator? Espero que no. Pero creo que, si sucede, nos despertaremos un día y habrá una noticia que diga que la supercomputadora inventa una computadora aún más inteligente. Y luego, al final del día, estaremos compartiendo el planeta con algo tan inteligente que es mejor que ni nos molestemos. Entonces, en cierto modo, no tiene sentido preocuparse por eso.



'Black Mirror' se ha convertido en parte de la cultura pop y la gente dice ahora: me siento como si estuviera en un episodio de la serie. ¿Qué piensa acerca de esto y cómo se siente al ser parte relevante de la cultura pop?

​

Es raro. Es un sentimiento extraño. Me asusta un poco porque puede ser una trampa en tanto las personas sientan que es predecible y podría caer en el error de terminar reciclando eso una y otra vez.

¿Y cómo afrontó eso en esta nueva temporada?

​

Decidimos cambiar las cosas, al menos durante una temporada y hacer algunos episodios que no son lo que esperarías. Pero si la gente siente en algún momento como si estuviera en un episodio de Black Mirror es fabuloso. Al fin y al cabo eso es publicidad gratuita.

ÚRSULA LEVY

Para EL TIEMPO