El fenómeno de la cinta 'Black Adam' no para. Además de haberse ubicado el pasado fin de semana como una de las más vistas en las taquillas de cine estadounidense, ahora se ha convertido, junto con la película 'Dune', como una de las más comentadas en Twitter.



Así lo dio a conocer esta red social, que acaba de ser comprada, precisamente, por el multimillonario Elon Musk.

Al 26 de octubre, según Twitter, la producción 'Black Adam' alcanzaba 12. 397 menciones en esta red social, mientras que 'Dune' llegaba a 274 interacciones.



Junto con estas producciones, también se destacan 'The Batman', 'Shan-Chi and the Legend of Ten Rings', 'The Suicide Squad' y 'Top Gun: Maverick' como las cintas con mayor movimiento de opiniones por parte de los usuarios de la red.



Hay que anotar, que la nueva película de Warner Bros. 'Black Adam' superó toda competencia este fin de semana, liderando la taquilla de Estados Unidos y Canadá con una recaudación estimada de 67 millones de dólares, informó este domingo el observador de la industria Exhibitor Relations.



"Como spin-off, esta es una gran apertura", dijo David A. Gross, de Franchise Entertainment Research, y agregó que fue un "paso adelante positivo y firme para DC Comics", generador de muchas películas de superhéroes.



En un distante segundo lugar estuvo otro lanzamiento, 'Pasaje al paraíso', de Universal, con 16,3 millones de dólares para el período de viernes a domingo.



Estrenado anteriormente en el extranjero, ya había recaudado 80 millones de dólares fuera de América del Norte.



"Esta es una muy buena apertura doméstica para una comedia romántica", aseguró Gross. Está protagonizada por dos de las más grandes estrellas de Hollywood, George Clooney y Julia Roberts, como una pareja divorciada y en disputa que vuela a Hawái para intentar sabotear la boda de su hija.