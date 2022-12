Black Adam ha resultado ser una de las películas del Universo de DC Comics que más acogida ha tenido en el público global. La cinta, protagonizada por Dwayne Jonhson, ‘La Roca’, logró ser una de las más taquilleras del año alcanzando un recaudo de 67 millones de dólares en la primera semana de estreno, según informó Exhibitor Relations.



(Siga leyendo: 'Top Gun: Maverick' llega a Star Plus: ¿cuándo se podrá ver en la plataforma?).

Si bien ha sido bastante comentada por la expectativa que generó la escena post créditos con Superman, también ha tomado bastante relevancia entre la comunidad digital la escena que Warner Bros. tuvo que censurar para evitar la clasificación R por la Motion Pictures Association of America (MPAA).



En una de las partes de la cinta, Black Adam se enfrenta en una cueva contra unos mercenarios, lo que muestra por primera vez el poder del que es capaz el personaje y sus habilidades para hacerle frente a las adversidades con una particular fuerza.



Pues bien, este clip fue la causa para que la casa cinematográfica tuviera que hacer unos ajustes y evitar ser recomendada para mayores de 18 años. De acuerdo con el portal ‘Before and After’, Nikos Kalaitzidiz, quien es supervisor de efectos especiales de Digital Damian, contó cómo tuvieron que cortar una parte en la que el personaje arranca el brazo de un enemigo.



(También: Carlos Manuel Vesga: ‘Toda mi infancia vi reinados de belleza’).

Facebook Twitter Linkedin

‘La roca’ se estrenó en el mundo de los super héroes con Black Adam Foto: Warner Bros

La escena en cuestión mostraría el brazo desmembrado sobre el suelo y realizando algunos gestos debido a que algunos nervios seguían activos aún así la extremidad hubiera sido retirada del cuerpo del mercenario.



Para Greg Teegarden, director de efectos digitales de la película, el particular corto tuvo todo un proceso de adaptación, que al final no sirvió de nada porque fue censurado.



“Tenían un brazo protésico en el plató de Black Adam (...) Debieron dejarlo caer 20 o 30 veces y siempre parecía un brazo falso. Así que decidimos que podíamos arreglarlo”, expresó en entrevista con un medio estadounidense.



“Ya teníamos el activo de mercurio. No era un gran problema arrancar un brazo y alinearlo donde estaba conectado al hombro y añadirle algo de buen gusto. Así, cuando cayera al suelo, tendríamos un control total sobre él y no parecería un trozo de goma golpeando el suelo”, agregó.



Finalmente la escena se quitó y Black Adam permaneció con la clasificación PG-13 con la que salió al aire.



(Lea: Así es el nuevo tráiler de 'Transformers 7': ¿cómo luce Optimus Prime?).

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO