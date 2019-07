'Betty la fea' y uno de sus capítulos históricos lideró  el 'rating' 

La telenovela del desaparecido Fernando Gaitán, 'Yo soy Betty, la fea', obtuvo este miércoles 10 de julio 13,4 puntos de rating y fue el programa más visto de la franja estelar.

Como si fuera la primera vez que se emitía este capítulos, los televidentes se hicieron sentir por redes sociales la ansiedad por lo que iba a suceder en la junta directiva de Ecomoda, en la que Betty (Ana María Orozco) presentó los balances reales con la complicada situación financiera de la empresa.



Desde el miércoles temprano hubo movimiento en las redes sociales. En su cuenta de Facebook, Emiliano García escribió: "Y desde hoy se sabrá todo en la Junta Directiva de Ecomoda, qué nervios!!!" Igualmente, siete de las 10 tendencias de Twitter en la noche del miércoles se referían a la producción de Gaitán con #BettyLaFea, 'Armando', 'Patricia', 'Ecomoda', 'Marcela', 'María Beatriz' y 'Daniel Valencia'



Muchas personas incluso corrieron a sus casas para ver el capítulo de la forma tradicional, sentadas frente al televisor, esperando qué iba a pasar sin importarles que ya habían visto estos acontecimientos hace casi 20 años.



Lo que está pasando con la repetición de 'Yo soy Betty la fea' a las 9 p. m. muestra que el rating se está moviendo a favor del canal RCN, al que le llegan, sin duda, más televidentes a las 9 p. m.



Pese a que 'El man es Germán' logra aumentar entre 2 y 3 puntos el rating del canal a las 8 p. m. luego del noticiero (la comedia marca entre 7 y 9 puntos), a las 9 p. m. claramente se nota que muchos televidentes se cambian o llegan a la televisión.



Por su parte, Caracol llega a las 8 p.m. con 8,9 puntos que le deja el noticiero y 'El desafío súper humanos' sube entre 2 y 3 puntos. Las telenovelas de las 9 y 10 p. m., 'Un bandido honrado' y 'Las muñecas de la mafia', marcan entre 9 y 10,5 puntos.



Esto refleja que la curva de Caracol no se mueve tanto como la de RCN gracias a su producto bandera, 'Yo soy Betty la fea'. ​



Pero ¿por qué una telenovela que se repite supera a todos los programas de la franja?



Influye, tal vez, la nostalgia por un momento muy importante de la televisión, por la reciente muerte de Fernando Gaitán, pero también con una historia que se atrevió, a través de la pluma de Gaitán, a reivindicar a los que no son bonitos ni andan a la moda.



La producción demuestra, además, que pese a que la heroína no es bonita, tiene un gran orgullo y una gran dignidad, es humana, comete errores pero también se defiende y tiene sentido de lealtad.



Seguramente hoy, esta producción no hubiera pasado muchos filtros relacionados con el maltrato a la mujer, el despotismo laboral, la vagancia laboral (en Ecomoda muy pocos trabajan), la verdadera ética por el trabajo, pero todos y cada uno de estos fenómenos Gaitán los desarrolló en su telenovela y al cierre cada pieza quedó en su sitio.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO