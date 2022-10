Han pasado 23 años desde que se estrenó la telenovela de ‘Betty La Fea’, la cual fue un fenómeno mundial. Ha sido transmitida en más de 180 países y doblada a más de 25 idiomas. En el pasado mes de agosto, se creó el rumor que la historia de ‘don Armando’ y ‘Betty’ volvería a las pantallas con una tercera parte.

El experto en novelas, Carlos Ochoa, entrevistó a la actriz Luces Velásquez, quien interpretó a Bertha de González, integrante del ‘Club de las feas’.



En medio de su entrevista, Ochoa le pregunta si puede dar un adelanto sobre la tercera temporada de la telenovela. Luces hace cara de sorprendía y dice que no puede revelar ningún detalle. A lo que el presentador respondió: “ Pero si no puedes contar nada es porque si hay algo por ahí”.



(Siga leyendo: Carlos Vives regresa a las pantallas en nueva serie de Disney+).



Después, la cuestiona sobre si le gustaría participar en el proyecto y la actriz le responde: “Claro, encontrarse con los compañeros y hacer cosas con ellos y además que nosotros somos, fuimos y seguimos siendo una familia, puede ser muy divertido, pero todo se está cocinando no sabemos si se va a dar o no, esperemos a ver qué pasa”, dijo la actriz.

Ochoa le comentó a Luces que corre el rumor de que esta tercera temporada se realizará con la productora de televisión del actor Jorge Enrique Abello, pero ella no comentó al respecto.



En diferentes ocasiones, el periodista, ha asegurado que Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello volverán a ser ‘Betty’ y ‘don Armando’.



“La historia se centraría en la pequeña niña, que ahora tendría 20 años, pero lo más impactante es que todo empezaría con el divorcio de esta pareja (Betty y Armando), la más querida de las telenovelas”, comentó Ochoa en sus redes sociales.



(Siga leyendo: La vida de Matilde Lina, la musa que inspiró al músico Leandro Díaz).



También, agregó: “Sería una producción por encargo y dicen que podría verse en Amazon Prime Video ¿Será que también la pasan por RCN Televisión? Yo creo que sí, de lo contrario estarían locos”.

¿Qué está haciendo Luces Velásquez actualmente?

Actualmente, Velásquez está participando en el proyecto ‘La sinfonía de los bichos raros’, una serie infantil del grupo Puerto Candelaria que se transmite por Teleantioquia. La actriz también hace parte de un proyecto para las plataformas digitales.



(Lea también: Halloween: prográmese para ver los mejores estrenos de terror en los cines).



“Estoy en Internet con ‘Revelando el Rollo’, junto a Luis Eduardo Arango y Gloria Gómez, donde cantamos y contamos historias de la gente antes que fuera famosa; también tenía muchas cosas de la empresa de mi esposo, la cual también manejo y estaba reorganizando, así como en esta serie que grabamos en Medellín”, concluyó.

Más noticias

Ant-Man y la avispa: Quatmanía, la nueva película trae a Kang y otras amenazas

Javier Bardem: ‘Mis hijos van a sentir vergüenza ajena al verme’

Terror y comedia en Disney +: películas que puede ver en Halloween

Revelan causa de muerte del actor que interpretó a 'Hagrid' en Harry Potter

TENDENCIAS EL TIEMPO