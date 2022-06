La primera vez que se emitió esta novela fue a finales del siglo pasado, en 1999, aún así, sigue generando reacciones esta producción dirigida por Mario Ribero y creada por Fernando Gaitán. Esta vez, la noticia para los fans es que la plataforma de 'streaming', Netflix, va a sacar de su catálogo el romance de Betty y Armando.

La novela colombiana estaba entre las 10 producciones más vistas en Colombia, sin embargo, la plataforma recientemente anunció que después del 10 de julio esta ya no estará disponible dentro de su catálogo.



Netflix no ha dado muchas explicaciones de por qué la retira, sino que fue el periodista Carlos Ochoa, también conocido como 'La biblia de las telenovelas', quien da dos posibles razones.



En primer lugar, afirma Ochoa, podría ser que Netflix no esté dispuesto a seguir pagando tanto dinero a RCN por tan solo un producto, y la segunda, supone Ochoa, es que otra plataforma le pagó al canal más de lo que Netflix para poder tener los derechos de transmitir 'Yo soy Betty, la fea'.

No es la primera vez que Betty sale de Netflix, como explica Ochoa en el video, esto ya había sucedido en una ocasión anterior. RCN tenía toda su parrilla de contenidos en la plataforma de 'setraming', pero cuando esta última firmó contrato con Caracol para, no solo transmitir, sino generar productos, el canal dueño de la popular serie en cuestión decidió retirarse de Netflix.



Fue gracias a la petición de los fans que Netflix pagó una gran cantidad de dinero para poder volver a transmitir nuevamente la icónica novela colombiana.



Con esta nueva noticia del retiro de Betty, don Armando y Nicolás, los fans vuelven a mostrar su tristeza en redes sociales.

Como asi que Betty la fea va estar en Netflix hasta el 10 de julio¿??¿?? pic.twitter.com/RtE4INbCjt — vale;)🇨🇴 (@vale_c09) June 11, 2022

