'Yo soy Betty, la fea' tuvo un regreso muy regular a la TV colombiana

'Yo soy Betty, la fea' regresó, en la noche del miércoles 14 de octubre, a la televisión colombiana.



Con esta, ya son cuatro las veces que la producción es repetida y cinco las veces que se ve en la pantalla del canal 'RCN', contando su estreno (1999 - 2001).(Póngase a prueba: El gran 'test' de las actrices colombianas).

No obstante, la apuesta, por lo menos en su primer capítulo, no llamó la atención de los colombianos y 'Beatriz Pinzón Solano' tuvo un 're-regreso' muy regular.



Según diferentes páginas especializadas en rating en el país (porcentaje de audiencias para un programa), la creación de Fernando Gaitán no alcanzó, ni siquiera, los 6 puntos dentro de las opciones que hay en la noche.



Rating Colombia informó que 'Pasión de Gavilanes' lideró, con 14,9 puntos de rating. Le siguieron 'Pedro, el escamoso' (11,1), 'Noticias Caracol 7:00 p.m.' (8,6) y, recién en la cuarta posición, 'Yo soy Betty, la fea', con 5,1 puntos.

KantarIBOPEMedia, por su parte, aseveró que, contando toda la programación del 14 de octubre, 'Betty' ocupó la octava casilla: fue superada, además de 'Pasión de Gavilanes', 'Pedro, el escamoso' y 'Noticias Caracol 7:00 p.m.', por 'Noticias Caracol 11:00 p.m.' (5,7), 'Noticias Caracol 12:30 p.m.' (5,6), la telenovela turca 'Omer' (5,4) y la producción 'Bella Calamidades' (5,2).

Las 7 primeras producciones se transmiten por 'Caracol', mientras que 'Betty' fue la que lideró a las de 'RCN'.



La última vez que 'Yo soy Betty, la fea' apareció en las pantallas de los colombianos fue en el 2019, como un homenaje a Fernando Gaitán, quien murió ene enero del año pasado.



En general, durante esa repetición, la telenovela tuvo puntos de rating altísimos, llegando, casi siempre, a los dos dígitos, muy por encima de los 5,1 que obtuvo en la noche de miércoles.



Por cuenta de la pandemia del nuevo coronavirus, 'Caracol' y 'RCN' han tenido que recurrir a repetir algunas de sus producciones más exitosas, pues las medidas de bioseguridad que se han implementado en el país han impedido el desarrollo de nuevos proyectos.



