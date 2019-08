Este lunes, 'Betty, la fea' marcó 17,35 puntos de rating

Betty bonita. Betty con nuevas gafas. Betty enfrentando a los Mendoza y los Valencia. Betty mirando de reojo a Armando. Betty pidiendo que Marcela, su enemiga, no se vaya de la compañía. Betty al frente de Ecomoda.

Esas fueron algunas de las más importantes escenas de este 5 de agosto en el capítulo de 'Yo soy Betty la fea', que marcó 17,35 puntos de rating, doblando a su enfrentado, 'Un bandido honrado' (8,3 puntos) y liderando la franja estelar. De 9 a 10 p. m. la televisión colombiana marca más de 25 puntos de rating.



Vale la pena decir que lo más importante es que la telenovela del fallecido Fernando Gaitán está trayendo nuevos televidentes. Hay parejas jóvenes que la están viendo, hay jóvenes de edad intermedia que se la repiten y hay adultos que se están quedando todas las noches pegados a la pantalla, en el mundo en el que la televisión no va a desaparecer como medio pero cuya forma ha cambiado.

Como todas las telenovelas, tienen su sentido aspiracional. Y en este caso, influyen factores como la capacidad de Betty para cambiarse por dentro y por fuera con la ayuda de Catalina Ángel (la fallecida Celmira Luzardo) que, como su nombre lo ratifica, fue el ángel que creó Fernando Gaitán para este hecho. Además, el logro de Betty, no de atrapar a un rico para casarse, sino llegar a la presidencia de una compañía en contra de su voluntad personal y su querer profesional, pero para enmendar un error.



Don Armando (Jorge Enrique Abello) sigue ahí, sentado en un rincón sin saber para dónde coger ni qué hacer, mientras su amigo Mario Calderón (Ricardo Vélez), con los ojos abiertos, como si le fueran a echar gotas, parece haber bajado la guardia después de representar lo peor de la telenovela como personaje.



En medio de la tragedia de los Valencia y los Mendoza para no perder su empresa, la comedia que Gaitán no deja de lado: un cuartel que no trabaja, una empleada que se lleva su bebé al trabajo y un universo de personajes secundarios que, como muchos colombianos, no ven que sus empresas se derrumban, como sucede con Ecomoda.



La 'hinchada' de Betty sigue aumentando. Ahora es presidenta y además bonita. Lo aspiracional se sigue cumpliendo.



"Para Ómar Rincón, se trata de una tendencia. "Cada vez, más gente pasa por ahí. El público que hay disponible en la noche para ver televisión está ahí. Betty es simpática, simple, gozosa, de pasar un buen rato, y verla es un acto de nostalgia y añoranza. No es que veamos un televisión mejor, sino de otro estilo. Además, influye que, a diferencia de Betty, que es comedia de situaciones, su enfrentado es charcarrillo".



Cuando era presentada por la televisión nacional, hace 20 años, su rating promedio fue de 18,5 puntos y 57,3 por ciento de cuota o share.

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO