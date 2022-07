Betty La Fea es una de las telenovelas más famosas en la historia de Colombia. La producción de RCN ha sido traducida a 25 idiomas y ha llegado a al menos 180 países.



Desde que llegó a la plataforma de series y películas, Netflix, se ha mantenido entre los programas más vistos. La novela de más de 300 capítulos es una de las favoritas de los fanáticos.



Hace unas semanas el gigante de streaming anunció que ‘Betty’ será retirada del catálogo el 10 de julio. Aún no se sabe cuáles fueron las razones para tomar esta decisión.



La noticia no le sentó bien a los fanáticos de ‘Betty la fea’ que desean seguir viendo la telenovela. No está claro si la producción llegará a alguna plataforma rival como HBO o Amazon Prime.



En Latinoamérica, la única opción que quedará es la página de RCN, allí se pueden encontrar todos los capítulos de ‘Betty La Fea’, al igual que en su canal de Youtube.



Según algunos expertos en televisión es probable que RCN arregle un nuevo contrato con otro grande de streaming para asegurar que sus producciones se mantengan en línea.



Otros títulos que se van de Netflix

Cada mes la plataforma actualiza su contenido y agrega o elimina nuevas series y películas. Además de la novela colombiana, en julio también se despedirán programas como 'Dawson Creek' y ‘Sugar Rush’.



Otros que saldrán del gigante de streaming son 'Real Detective', 'Anohana: The Flower We Saw That Day', 'God Eater', 'Scream', 'Granblue Fantasy: The Animation', 'La fiscal de Hierro', 'Heidi, bienvenida a casa', entre otros.



En cuanto a las películas, algunas de las que ya no estarán disponibles son 'Robin Hood', 'Cristina', 'The Perfect Picture: Ten Years Later' y 'Shopkins: World Vacation'.

