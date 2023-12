Murió querido actor de 'Peaky Blinders': estos son los detalles que se conocen

El novelista y poeta británico Benjamin Zephaniah, también conocido por su papel actoral de Jeremiah Jesus en la serie Peaky Blinders, murió a los 65 años después de que le diagnosticaran un tumor cerebral hace ocho semanas.



(Le podría interesar: La serie recomendada de Netflix para maratonear este noviembre con lluvia).

Un comunicado publicado por su familia en su cuenta de Instagram confirmó que el intérprete falleció en la madrugada de este jueves. “La esposa de Benjamin estuvo a su lado en todo momento y estuvo con él cuando falleció”, reza el mensaje.



“Lo compartimos con el mundo y sabemos que muchos se sentirán conmocionados y entristecidos por esta noticia. Benjamin fue un verdadero pionero e innovador, le dio mucho al mundo. A través de una carrera asombrosa que incluye una enorme cantidad de poemas, literatura, música, televisión y radio, nos deja un legado alegre y fantástico”, resaltaron.



(Además: Creador de 'Peaky Blinders' contará la vida de William Shakespeare en una serie).

¿Quién fue Benjamin Zephaniah?

Nacido en 1958 en Handsworth, Birmingham, localidad que él consideraba un “suburbio frío de Kingston, Jamaica”, Zephaniah comenzó a interpretar poesía en su adolescencia. Sufría de dislexia y dejó la escuela a los 14 años. A finales de los años 70, se mudó a Londres y publicó sus primeras creaciones literarias 'Pen Rhythm'.



Por aquellos años, el escritor también formaba parte de movimientos sociales y se pronunciaba en contra del racismo y el apartheid. Su poesía con frecuencia se inspiró en acontecimientos históricos y actuales.



Su segunda colección de poesía'The Dread Affair' se publicó en 1985, con varios poemas en contra del sistema legal británico. En 1990, publicó 'Rasta Time in Palestina', que contiene poesía y un relato de viaje basado en una visita a los territorios palestinos.



(Le recomendamos leer: Stranger Things temporada final: todo lo que se sabe hasta el momento).

Su trabajo estuvo fuertemente influenciado por la música y la poesía jamaiquinas y a menudo fue calificado como un “poeta dub”.



También lanzó varios álbumes y fue la primera persona en grabar con los Wailers después de la muerte de Bob Marley, en un homenaje a Nelson Mandela.



El líder pacifista escuchó el homenaje mientras estaba en prisión y luego pidió reunirse con Zephaniah. Cuando se celebró un concierto en honor a Mandela en el Royal Albert Hall de Londres, en 1996, Mandela le pidió al escritor que fuera el anfitrión.

En los años 90, Benjamin lanzó varias colecciones de poesía y desempeñó varios papeles actorales. Con el personaje de Jeremiah “Jimmy” Jesus protagonizó 14 episodios de la serie Peaky Blinders.

"Benjamin era un ser humano verdaderamente talentoso", reacciones a su fallecimiento

Al enterarse de la noticia de su muerte, Cillian Murphy dijo a Variety que se siente “muy triste” por su fallecimiento y agregó: “Benjamin era un ser humano verdaderamente talentoso y hermoso: un poeta, escritor, músico y activista. Un Brummie orgulloso y un Peaky Blinder”.



Murphy y Zephaniah compartieron pantalla entre 2013 y 2022 en la serie de la BBC sobre la familia Shelby, ficción en la que Zephaniah encarnó a un predicador nacido en Jamaica y amigo cercano del personaje principal, Tommy Shelby, interpretado por Murphy.



El personaje del fallecido actor lucha en la trama junto a los Shelby en la primera temporada de la ficción y aparece en varias escenas cruciales en entregas posteriores. Zephaniah dijo que el personaje se basó parcialmente en una persona de la vida real del mismo nombre que deambulaba por las calles de Birmingham con una Biblia.



(Puede leer: ‘Fallen Leaves’: un amor silencioso y accidentado, que compite por el Globo de Oro).

La publicación realizada el pasado jueves, 7 de diciembre, supera las 40 mil reacciones y casi 4 mil comentarios, en donde diferentes personalidades del entretenimiento como influencers, músicos y actores han dado su sentido pésame.



Entre los comentarios, Riz Ahmed, galardonado actor y activista británico, conocido por sus actuaciones en The Road to Guantanamo, Shifty, The Night Of, entre otros, lamentó lo sucedido y escribió hace dos días "descansa en el poder, señor", en la sección de comentarios.

Zephaniah tuvo, además, otras apariciones en televisión en producciones como Eastenders, The Bill y Zen Motoring. El multifacético artista escribió también varias novelas, entre ellas Refugee Boy, sobre el asilo político y Face, sobre un niño que sufre heridas faciales tras un accidente.



Su autobiografía, La vida y las rimas de Benjamin Zephaniah, se publicó coincidiendo con su 60° cumpleaños.



LA NACIÓN de Grupo de Diarios de América (GDA).

Lea más noticias...