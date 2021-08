‘Intemperie’: un wéstern español en el que solo cabe el odio

La más reciente película de Benito Zambrano es el reflejo de una España rural, miserable y violenta tras enfrentar una feroz Guerra Civil; una tierra de nadie y sin ley, llena de miles de desarraigados que por obligación y necesidad tenían que rendirle pleitesía al terrateniente. Este panorama de abuso, muerte y desolación, un wéstern plantado en el sur de España, no encajaba en las historias sutiles que son habituales en el director y guionista andaluz, el mismo que llevó a sus espectadores al llanto con la emotiva relación entre madre e hija en 'Solas' o quien firma 'Habana Blues', el camino de sacrificio y pasión que siguen un par de músicos al ritmo de sus interpretaciones.

Pero la sutileza del cineasta sí estaba presente en medio del atroz escenario de su más reciente película, Intemperie, incluso en contra de lo que creía: “Cuando la hicimos pensamos que iba a ser para machos, es que es un wéstern, vale –dice con ese dejo típico de los nacidos en el sur de España–. Me sorprendió que cuando la vieron mujeres se conmovieron, se conectaron con la figura de ese niño maltratado huyendo”.

El niño –a secas– es el protagonista de Intemperie, que se estrena mañana en los cines del país. El niño huye del Capataz, que se proyecta como su ‘dueño’ y lo busca desesperadamente al descubrir que lo ha robado. Sueña con llegar a la ciudad, y en su camino el pequeño se cruza con el Pastor, un veterano de la guerra que lo protege y lo educa. Por su aridez, el paisaje que se ve en pantalla es tan seco como los nombres y las realidades de sus personajes.



Al mejor estilo de su director y guionista, la historia no revela todos los detalles, solo los insinúa. Transcurre en la zona centro sur de España –donde se ubican Murcia, Extremadura y Andalucía–, las partes más desérticas del país y también las más luminosas. “Qué ironía, en aquella época, recién finalizada la Guerra Civil (la película transcurre en 1947), se vivía el momento más oscuro del siglo XX aquí, ese cuando el señor de la tierra se creía el dueño de la gente. Lo más triste es que eso sigue pasando hoy”.

El laureado actor Luis Tosar en una escena de 'Intemperie'. Foto: Cineplex Colombia

Los grandiosos Luis Callejo y Luis Tosar –como el Capataz y el Pastor– establecen un rifirrafe actoral; sin embargo, Jaime López, un chico de 14 años, es quien se roba la atención. Su expresión destrozada refleja un alma llena de dolor y un cuerpo atiborrado de golpes. Es un diamante en bruto.



“Fíjate que era un personaje difícil porque arranca la película ya con muchísimo dolor y maltrato encima. Hicimos un casting en el que trabajamos mucho, porque la elección de los actores para mí es fundamental. Quiero estar seguro de que cuando elijo al actor elijo el adecuado, es un trabajo muy intenso porque si te equivocas ahí, dañas la película. Para mí no existen buenos o malos actores, sino los actores adecuados o no para un papel”, dice.



La preparación no fue fácil: los actores aprendieron a montar a caballo, y Jaime tuvo que convertirse en experto ordeñador y conductor de rebaños. Ni hablar del rodaje: cada día estuvo marcado por un sol inclemente que hacía saltar las piedras en ese lugar con poca agua y escasas sombras. Cuarenta grados –el promedio ambiental entre julio y agosto, los meses de la filmación– fueron un reto para la producción, que soportó percances en medio de la nada –los pueblos más cercanos estaban a cientos de kilómetros–; para los directores de fotografía, “que debían transmitir esa sensación seca, dura, miserable, de una tierra que no te da nada y todo lo que ocurre es sufrimiento”, hasta para los encargados de los refrigerios, que luchaban para evitar que todos se deshidrataran.

Intemperie toma elementos de los filmes que hicieron famoso a Sergio Leone en los años 60: el nombre más resonante del spaguetti western, que plasmó la furia de unos terrenos marcados por la intolerancia y la ley del más fuerte, y de uno de sus protagonistas –el tremendo Clint Eastwood– que como director retomó esas historias en películas como Los imperdonables.



“El wéstern me influenció cuando era niño, eso era lo que veía en los cines. Y mira por dónde salió la cosa. Intemperie tiene mucha cercanía con ese estilo”, sostiene Benito.

Él está convencido de que su película es tan sólida gracias a la novela homónima que la inspiró. “Es sobria, solamente hay una trama que va a lo que va, y buena parte del corazón está en la novela de Jesús Carrasco”.



Sentimientos de impotencia y dolor quedan al finalizar la visualización de Intemperie. La relación imposible entre el Pastor y el niño es un respiro de esperanza en el que un hombre con un pasado de odio y muerte intenta acabar con la espiral de violencia que tiene cabida en esa pequeña alma abusada y atormentada.



“Hay cosas que conectan con el presente: la venganza, el odio, todo lo que deja la guerra. Es muy común ese deseo de devolver el daño, el ‘ojo por ojo’ (...). El niño necesitaba ese momento con el Pastor porque si no, estaba condenado a repetir su sufrimiento. Este hombre le enseña a convivir con sus heridas y a no sentir odio porque es malgastar la vida”, concluye Benito, que en noviembre estrenará una nueva película que tiene toques del realismo mágico colombiano y se titula 'Pan de limón con semillas de amapola'.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

En Twitter: @s0f1c1ta

