‘Benito’ en Pasión de gavilanes tiene covid-19

“Solo les pido que me pongan en sus cadenas de oración”, afirmó el actor Giovanni Suárez, Benito en Pasión de gavilanes, quien se encuentra en una UCI tras contraer covid-19.

El recordado gordo de la producción, uno de los personajes más cómicos de esta telenovela que actualmente se repite, les dijo a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram que su estado de salud es muy delicado.



“Yo se los pido por favor, a mis fans, a mis amigos, a los que me quieren, que por favor me pongan en sus cadenas de oración para que el Señor me saque de esta, por favor. Se les quiere mucho. Un abrazo y Dios los bendiga”, dijo.



El actor se encuentra en clínica La Sabana y tiene sobrepeso. Durante un tiempo se radicó en Venezuela. Está casado y es padre de dos hijos.



En su repetición, por la pantalla del canal Caracol, Pasión de gavilanes marca hasta 15 puntos de rating en la franja estelar.



Protagonizada por Danna García, Paola Rey, Mario Cimarro y Michel Brown, entre otros, fue grabada en el 2003 y se convirtió en un éxito internacional. De hecho, impulsó la carrera de varios actores, que ahora trabajan en el exterior.

https://www.instagram.com/p/CGTJAO2pMK5/?utm_source=ig_web_copy_link



Con libretos de Julio Jiménez, la telenovela cuenta la historia de las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes, que se enamoran y luchan contra todo lo que los separa.