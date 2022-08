Los seguidores de la cantante y actriz mexicana Belinda siguen asombrados luego de ver las imágenes de la artista con un cambio radical en su aspecto. Ella misma compartió su transformación en sus redes sociales.



El característico cabello largo de Belinda desapareció. Ahora tiene el pelo corto y de color rosado.



En las fotos que publicó en Instagram la artista tiene un 'look' como de 'otro mundo'. Muchos aplaudieron el riesgo que tomó, pero otros mostraron su preocupación y hasta la criticaron por quererse parecer a otra artista.



Para algunos, Belinda se ve parecida a Cazzu, una exponente de la música trap argentina, quien es la nueva pareja de Christian Nodal.



Aunque ya se especula que Belinda la podría estar copiando o enviando un mensaje en clave a su antiguo amor, la realidad es que su cambio extremo se dio como parte de una sesión fotográfica para la revista BADHOMBRE Skin.

La cantante no ha podido alejarse de la sombra de Nodal. Hace poco reconoció que se equivocó al entablar una relación con ese artista, de 23 años.



“Hay veces que prefiero no decir cómo me siento de verdad, para que mis fans no vayan a la yugular de las personas que me han hecho daño”, aseguró recientemente en charla con el diario ‘El País’ de España.

Asimismo, recalcó que donde más la han criticado ha sido en México. “Es triste que donde más me han juzgado y atacado haya sido en mi propio país. Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal. Yo los quiero, pero ojalá ellos me amaran más de lo que me odian”, finalizó la cantante que también se arrepiente de haber expuesto tanto esa relación.



“Pues claro, cien por ciento. No lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo hice” .

