Cada fotograma de 'Belfast' es como una postal antigua que guarda fragmentos de memorias. Los tonos sepias y los blancos y negros transportan al espectador a la ensoñación de la infancia corriendo detrás de un balón y a unas emocionantes cacerías de dragones con los amigos de la cuadra; hacen de un baile en la calle junto con los vecinos, un domingo en la tarde, algo familiar, y transforma las historias de los abuelos en aventuras increíbles a la hora del té. 'Belfast' emociona hasta las lágrimas y revive ese último paisaje que vieron los ojos de un niño antes de decir adiós a ese lugar.

Parece algo lejano: Belfast es la capital de Irlanda del Norte y está al otro lado del océano; sin embargo, cada secuencia toca el alma del que ve en esas imágenes o al ritmo de la música al niño interior que un día se marchó, tal vez en medio de un conflicto adulto que jamás entendió.



Esta obra maestra de la narrativa audiovisual está firmada –sin duda debía ser así– por un irlandés: sir Kenneth Branagh; la trama camina por una delgada línea entre el documental y la ficción, y esta semana llegará a las pantallas del país para conmover y conectar con el público colombiano.



(Además: Entrevista con Kenneth Branagh sobre su película 'Muerte en el Nilo')



El encierro por la pandemia fue muy parecido a lo que Branagh enfrentó durante su infancia: era 1969 y en Irlanda del Norte estallaba una de los conflictos más sonados y violentos del siglo pasado: la guerra nacionalista norilandesa –conocida como The Troubles– que buscaba la unificación de las Irlandas y el divorcio total del Reino Unido, una lucha que saltó del idealismo a las armas con el grupo armado y terrorista IRA (Irish Republican Army).

Kenneth Branagh tiene 61 años y ha dirigido y actuado en filmes como ‘Muerte en el Nilo’ y ‘Henry V’. ‘Belfast’ es su película más personal. Foto: Cortesía Universal Pictures

Branagh escribió el guion de Belfast al principio de la cuarentena del 2020 cuando el covid- 19 se esparcía por el mundo y ahora su historia con detalles autobiográficos, aspira a siete premios Óscar que podrían dejarle sus primeras estatuillas como guionista y director (Branagh ya ha sido candidato al galardón en cinco oportunidades como director y actor).



“Este encierro de la pandemia me envió de vuelta al otro donde, como un niño de 9 años y con menos experiencia, estaba lidiando con algo similar: las cosas cambian y como niño tienes que intentar navegar en algún tipo de mundo adulto forzado que no tiene sentido”, cuenta Branagh.



(Le recomendamos: 'The Batman' llega a los cines del país: hablamos con sus protagonistas)



El mismo director y guionista no sabe si esta fue una experiencia catártica, pero “ciertamente es liberador sentir, como me dijo un amigo, que ‘¡te has descubierto a ti mismo!’”

'Belfast' se aprecia desde la óptica de Buddy (Jude Hill), un inquieto chiquillo de 8 años, incluso la altura de los planos –algunos en contrapicada– dan esa sensación. Su papá (Jamie Dornan) trabaja en Londres, en el floreciente negocio de la construcción, y ve a su esposa (Caitriona Balfe) y sus hijos, Buddy y Will (Lewis McAskie), cada dos fines de semana. La cuadra donde viven es un lugar armonioso en el que no importa el credo o la clase social, es una especie de refugio que empieza a agrietarse con la agitación nacionalista y sectaria (una lucha entre católitos y protestantes) hasta transformarla en un infierno, en el que arden las pasiones y los odios.



“Cuando leí el guion, sentí alivio y gratitud con alguien que estaba contando una historia que representaba a personas de donde vengo y que nos mostraba familias normales y trabajadoras que intentaban seguir con sus vidas y no preguntaban por nada de eso cuando el conflicto comenzó en sus calles”, recuerda Jamie Dornan. “Para mí, que soy de Belfast, es realmente importante que exista una película que represente a la gente común”.



Una banda sonora excepcional –con canciones de Van Morrison, Dimitri Tiomkin, Ned Washington y Ruby Murray, sonidos clásicos de los 60 y 70– acompaña la estética apabullante del relato interpretado magistralmente por un grupo de actores que de alguna manera tienen relación familiar con Irlanda: Jamie Dornan, Caitriona Balfe y Ciarán Hinds (el abuelo), así como los niños, son irlandeses, y la tremenda Judi Dench es británica, pero de madre nacida en Dublin.

Granny (Judi Dench) comparte con su nieto Buddy (Jude Hill) la dulzura y las tragedias de la vida. Foto: Cortesía Universal Pictures

“Kenneth me llamó y me habló de Belfast. Yo estaba casi convencida de participar –recuerda la ganadora del Óscar Judi Dench–. Pero para asegurarlo, me dijo: ‘Iré y te leeré el guion’. Llegó a mi casa y me leyó el guion entero, sin pausa, de principio a fin. Fue muy emotivo para los dos, lloramos, nos abrazamos. Para él, era profundo porque era su propia historia, y también fue emotivo para mí, por la forma en que se involucró”.



Con 88 años de edad y una larga carrera en el cine, la televisión y el teatro, la belleza y la dulzura de Dench se transmite a la adorada abuela de Buddy en la pantalla. “Cuando Ken me pidió que interpretara a su abuela, le dije: ‘Soy vieja, pero no tanto’”, en tono de broma pensando en la edad actual de Ken (tiene 61 años).



Al final, y sin spoilers, el sabor es agridulce. Las vidas de los protagonistas de Belfast no serán las mismas y las decisiones que toman cambiarán sus destinos. “Muchas personas tienen que tomar la decisión de dejar su ciudad natal, en diferentes momentos de sus vidas y por todo tipo de razones, pero la mayoría de nosotros comprende lo que es irse de un lugar donde naciste y creciste”, cuenta Dornan, que hace un entrañable papel en este filme y se desmarca de acartonadas interpretaciones como la de 50 sombras de Grey.

“Me fui de Belfast hace 20 años. No me forzaron a salir ni me entró pánico por la escalada de violencia ni nada por el estilo, pero sentí que por lo que quería para mi carrera tenía que irme. Vivo en Los Ángeles ahora y cuando me refiero a casa, me refiero a Belfast. Creo que también le pasa a Ken, él habla mucho de Belfast y a veces se refiere a la ciudad como la ‘gente en casa’ y hace 51 años que se fue de allí. Es algo muy melancólico y creo que todos lo entienden. Nunca sale de tu corazón”.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

*Con entrevistas cedidas por Universal Pictures

@s0f1c1ta

Lewis McAskie, Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan y Jude Hill son los actores principales de la película, que llega a los cines del país este jueves 10 de marzo. Foto: Cortesía Universal Pictures

