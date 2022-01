Que los Globos de Oro hayan caído en desgracia no quiere decir que sus nominados no sean importantes.



En el listado aparecen producciones que son el reflejo de lo que ha pasado en la industria, golpeada por la pandemia en los últimos dos años: un gran esfuerzo de estudios y compañías por seguiir adelante pese a la emergencia.



En esta ocasión, los Globos de Oro llegan sin transmisión televisiva. NBC, que los emitía, canceló su contrato debido a las acusaciones de falta de diversidad de los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), que escoge a los ganadores.



Igualmente, los miembros de la HFPA fueron muy cuestionados por sus decisiones en torno a los ganadores y para finalizar, la pandemia del covid-19 hacen que la entrega de los galardones sea bastante discreta, por decirlo de algún modo, limitándose a una ceremonia muy privada, con pocas estrellas, sin alfombra roja y los ganadores emitidos en un boletín de prensa.

Así las cosas, las apuestas de los fanáticos de la industria van por ‘Belfast’ y ‘The Power of the Dog’, con siete nominaciones cada una, favoritas en los apartados de cine, mientras que ‘Succession’, con cinco candidaturas, es la principal aspirante en las categorías televisivas.



Además hay muchas opciones hispanas. En cine figuran ‘Madres paralelas’, de Pedro Almodóvar (mejor película internacional), Javier Bardem (mejor actor dramático por ‘Being the Ricardos’), Rachel Zegler (mejor actriz de comedia o musical por ‘West Side Story’), Anthony Ramos (mejor actor de comedia o musical por ‘In the Heights’) y Ariana DeBose (mejor actriz de reparto de comedia o musical también por ‘West Side Story’).

Aparecen, además, Alberto Iglesias (banda sonora de ‘Madres paralelas’), Germaine Franco (banda sonora de ‘Encanto’) y ‘Dos oruguitas’ (canción de ‘Encanto’ escrita por Lin-Manuel Miranda).



Inspirada en Colombia, ‘Encanto’ optará al premio a mejor película de animación, ‘King Richard’ (dirigida por el latino Reinaldo Marcus Green) es candidata a mejor cinta dramática, y ‘Tick, Tick... Boom!’ (dirigida por Lin-Manuel Miranda) está nominada como mejor título de comedia o musical.

En la pequeña pantalla aparecen Óscar Isaac (mejor actor de serie por ‘Scenes from a Marriage’) y MJ Rodriguez (mejor actriz de serie dramática por ‘Pose’), entre otros.