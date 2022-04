Sobre un camino oscuro, una cámara se mueve rápidamente para acercarse a un chico que está sentado en un trono y tiene una corona brillante, mientras una voz dice: “Quiero que me digan algo, ¿qué es un rey sin corona?”.

Esa es la primera imagen que aparece en la serie Bel-Air, una nueva y arriesgada mirada de la comedia televisiva El príncipe del rap (The Fresh Prince of Bel Air), que dio a conocer a Will Smith antes de que fuera una estrella de Hollywood o de que se hiciera viral por su cachetada a Chris Rock en los pasados Premios Óscar.

Lejos del escándalo, Bel-Air ya está disponible en la plataforma de streaming Star+ como un experimento narrativo que decidió escapar del tono de humor y cierta banalidad que revelaba su fuente de inspiración de 1990, cuando Will (Smith) cantaba esa pegajosa canción en el inicio de la serie contando cómo se transformó su vida.



“En Filadelfia yo nací y crecí con goma de mascar y basquetera feliz / siempre tranquilo, sin prisa ni nada / nada en la escuela instalado en la fiaca (lo que coloquialmente se conoce como locha) / De pronto unos maleantes, aún ignoró por qué, buscaron problemas y me les enfrenté / Mi mami, asustada, muy seria me dijo: ‘Te mudas ahora mismo con tus tíos de Bel-Air’ ”.

Así comenzó la aventura de un joven sencillo y divertido que vive una vida de lujos y cambia también la rutina de sus parientes ricos, en un formato de comedia de situación con mensaje en cada episodio.

'El Príncipe del Rap': esta comedia estadounidense protagonizada por Will Smith contaba la historia de un joven de Filadelfia que se muda con sus tíos ricos de Bel-Air, Los Ángeles.

Seis temporadas duró su historia, y Will Smith consiguió su primer millón en la cuenta de ahorros y el impulso para llegar al cine. En 1996, la serie se despidió y muchos fanáticos esperaron por muchos años un regreso, pero ese deseo llegó con otras intenciones. Bel-Air quiere contar otra historia, redefinir el tono divertido y actualizar el impacto del protagonista que pasa de una vida sencilla a tener lujos descomunales.

'Bel-Air' es una propuesta para los fanáticos de 'El príncipe del rap' que sean capaces de dar un paso más allá de la nostalgia. FACEBOOK

El nuevo Will es Jabari Banks, quien debuta en la televisión con el papel y no se baja de un taxi en el que el conductor no usaba desodorante (como lo narraba el personaje original). Es un chico inteligente, saca buenas calificaciones y su talento en el baloncesto lo podría llevar a una beca lejos de Filadelfia.



Jabari Banks en la escena cuando está por llegar a la mansión de su tío.

Pero todo se complica cuando tiene un roce con un excompañero del colegio que vende drogas en las calles de su barrio. Una situación peligrosa que difiere años luz de la trama de la comedia original, cuya razón del punto de giro en la vida del protagonista se dio por culpa de un balón que accidentalmente dañaba la grabadora de unos pandilleros de barrio.

En Bel-Air se vislumbran un verdadero problema de violencia y un conflicto alrededor de lo que significa el respeto, una mezcla peligrosa para el nuevo Will.

A su llegada a Los Ángeles conoce a Jazz, su conductor y quien lo lleva a su nuevo hogar. “No dejes que esta ciudad te haga olvidar quién eres”, le dice al adolescente antes de dejarlo frente a una mansión majestuosa.



“Realmente me concentré en ser yo y ser fiel a lo que sé, y cómo crecí, y supongo que esa es la única forma como podemos decir la verdad. Tengo muchas similitudes en mi vida con la vida de Will, así que me apoyé para dar vida al personaje. Crecí en un lugar similar. Viví con mi tío en Filadelfia por un tiempo y las situaciones familiares eran parecidas a las de la serie y fui teniendo el aplomo de mi tío, así que pude conectarme con el personaje”, aseguró Jabari Banks en una entrevista con la revista The Knockturnal, acerca de su papel, en realidad su primera experiencia televisiva y como actor.

En la serie Will (derecha) tiene un conflicto con su primo Carlton.

De hecho, él es convincente en su retrato de un Will que se irá transformando en un nuevo entorno social y que comprenderá que no es tan chistoso asumir una nueva vida. Bel- Air recalca en ofrecer un argumento adulto y reconfigura algunas relaciones familiares en su trama.

El choque es profundo, el adolescente se siente usado y no entiende los códigos de convivencia. FACEBOOK

TWITTER

Por ejemplo, el primo Carlton, que en la serie original era más ingenuo y representaba algo así como la personalidad nerd de la que se burlaba un poco el protagonista, aquí aparece con una naturaleza más fría, calculadora y con las ganas de complicarle la vida al recién llegado. “Son como agua y aceite. Entonces, simplemente no se mezclan y solo están tratando de encontrar una manera de, ya sabes, vivir en el mismo espacio y trabajar juntos para ser felices”, explicó Banks.

El choque es profundo, el adolescente se siente usado y no entiende los códigos de convivencia. De hecho, explota ante la idea de ser un ejemplo o un elemento esencial en la carrera de su tío protector para convertirse en fiscal de distrito.

La serie también expone las tensiones raciales y crisis en ese ciclo de madurez que vive el protagonista.



El protagonista debe irse de su hogar en Filadelfia por una pelea con un vendedor de droga.

Bel-Air es una propuesta para los fanáticos de El príncipe del rap que sean capaces de dar un paso más allá de la nostalgia o del repentismo de Will Smith robándose el show; en esta nueva narrativa, el drama intenta ganarle espacio al pasado de humor y, aunque hay que darle tiempo, la propuesta de la serie resulta interesante.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1