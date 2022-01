Al mediodía del 30 de enero de 1969, The Beatles empezaban el que sería el último concierto en vivo de la banda. Fueron 40 minutos durante los cuales el cuarteto de Liverpool, acompañados del tecladista Billy Preston, se reunió de forma sorpresiva en la azotea de Apple Corps –su estudio de grabación en Londres-.

Conocido como 'el concierto en la azotea', ahora podrá disfrutarse remasterizado y en pantalla gigante en la salas Imax del país. El largometraje de 60 minutos ‘The Beatles Get Back: el último concierto’ se verá exclusivamente en este formato del 10 al 13 de febrero.



En Colombia, la película únicamente estará disponible en Cine Colombia Viva Envigado (Medellín) Cinepolis Limonar (Cali) y Procinal IMAX Plaza de Las Américas (Bogotá). Las boletas se podrán conseguir en los próximos días en las páginas web de cada exhibidor.



El concierto de la azotea forma parte de de la docuserie de Peter Jackson, The Beatles: Get Back, que se encuentra disponible en la plataforma Disney Plus.





CULTURA

@CulturaET

Otras noticias