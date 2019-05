Así es el tráiler de 'Batwoman', la nueva heroína de la TV

A Kate Kane (Rose) se le vio por primera vez en un episodio especial de Arrow, Flash y Supergirl (que en Colombia se ven por Warner Channel), convertida en la justiciera y compañera ocasional de su lucha contra la delincuencia de Batman.

Pero la enigmática heroína de Gotham City (Ciuidad Gótica) quería 'hacer rancho aparte' y lo logró, ya que la cadena estadounidense CW, reveló el tráiler de 'Batwoman' de lo que será una primera temporada en la pantalla de televisión.

La idea de la producción es potenciar a un personaje que antes vivió un poco a la sombra de su par masculino, concibiendo a su vez a una heroína, brutal, poderosa e independiente.



Ruby Rose es recordada por su participación en la serie 'Orange is the New Black' y las películas Megalodon y John Wick: pacto de sangre entre otras.



CULTURA

@CulturaET