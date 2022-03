Con The Batman, Robert Pattinson no solo está dejando en silencio a quienes no confiaban en el desempeño del actor como el famoso héroe vengador de DC Cómics, sino que está demostrando que el traje del famoso hombre murciélago no lo quedó grande y se perfila como uno de los mejores Batman del cine.

Dramático, tenso, violento y muy serio; así se ve este actor en la película que ya superó los 120 millones de dólares durante su primer fin de semana y que recalca el talento y olfato de Pattinson para asumir roles complejos y arriesgados, a pesar de que se dio a conocer en todo el mundo como un galán adolescente y vampiro de la saga de Crepúsculo.

The Batman con Robert Pattinson se estrenó el 4 de marzo. Foto: Warner Bros

Escapando a la sombra del éxito rápido de esas producciones, el actor de 35 años tiene películas imperdibles y de gran exigencia interpretativa. Estas algunas de las imperdibles de Robert Pattinson que se pueden ver en plataformas.



Tenet

Precisamente fue Christopher Nolan, el director que redefinió a Batman en el cine, quien contó con la participación de Robert Pattinson en una de las películas más complejas y arriesgadas de 2020.

Pattinson junto a John David Washington. Foto: Warner Bros

En Tenet se une a John David Washington en una impresionante trama de suspenso, espías y experimentos con el tiempo dando paso a un espectáculo visual y a un revolucionario punto de vista en el thriller. Durante el rodaje de esta producción, Pattinson hizo el casting para la película de Batman del director Matt Reeves. La película se puede ver en la plataforma de streaming HBO Max.



El rey

En esta producción de época el actor británico no tuvo que ser el protagonista para dejar huella. La cinta cuenta la ascensión al poder de Enrique V (interpretado por Timothée Chalamet), pero Pattinson le hace contrapeso metido en la piel de The Dauphin (El delfín), un príncipe francés sin escrúpulos, violento y que trata de hacerle la vida imposible al monarca. Un trabajo que, en palabras del director David Michôd, “fue asumido con impresionante profesionalismo”. La película se puede ver en Netflix.

El faro

Otro proyecto rompedor. En blanco y negro, de época y con un Robert Pattinson encarando un duelo actoral junto al grandioso Willem Dafoe. Se trata de una trama de terror psicológico en el que Ephraim Winslow (Robert Pattinson) es un joven que llega a trabajar con el vigilante de un faro en una isla de Nueva Inglaterra.

Pero la relación con su jefe (Dafoe) se construye a partir del maltrato y la rabia, lo que lo arrastra a una experiencia demencial con fatídicos resultados. La cinta se encuentra disponible en la plataforma Star+.

​

El diablo a todas horas

El trauma de un hombre que regresa de la guerra se convierte en el punto de partida de una cinta que explora temas como la religión, la familia y la venganza.



Pattinson acompaña de nuevo, como un ser malvado e inquietante, al protagonista Tom Holland, en una trama cruda y melodramática a la vez, que tuvo reacciones contrastantes de la crítica, pero en la que todos coincidieron en alabar el papel del reverendo Preston Teagardin. Se encuentra en Netflix.

El cazador

La primera imagen que se reveló de este western moderno, en el que la economía del mundo había sucumbido, mostraba a Robert Pattinson ensangrentado, con la mirada perdida y el rostro sucio mientras es encañonado por el actor Guy Pierce. Un cuadro impactante para un actor que explotó en la taquilla gracias a su imagen de galán vulnerable en Crespúsculo, pero que tenía ganas de hacer otras cosas.

El cazador fue la película que hizo que se le tomara más en serio, por el trabajo de convertirse en Reynolds, un tipo peligroso que decide buscar un tesoro escondido en un auto. Una mirada cruda a dos personajes que lo han perdido todo. Se puede ver en HBO Max.

