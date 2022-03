La conexión entre Kurt Cobain y The Batman es más profunda que una canción en la banda sonora, va más allá de ambientar a la audiencia en el nuevo y oscuro mundo de Bruce Wayne, que se convierte en el héroe de capa para intentar defender lo indefendible. En la nueva película del superhéroe, Something in the Way, la famosa composición de Nirvana, el grupo del fallecido Cobain tiene un papel protagónico, tanto como el de Robert Pattinson. Matt Reeves, director y guionista de la película, escribe sus historias oyendo música y cuando apenas empezaba The Batman, algo de la canción hizo boom en su mente.

Este Bruce Wayne, el nuevo Batman, es un hombre atormentado, físicamente golpeado, que no le encuentra sentido a lo que hace en una Gotham indolente y asfixiada por el crimen. No se halla en el día. Se esconde y se mueve mejor en la noche; tiene dificultades para socializar. Es un outsider. Pasa sus horas en un sótano, en su cueva, reparando artilugios desbordantes, pero sobrios en su intento de entender y ayudar a una humanidad malvada e inexplicable. Parece un hombre al borde la locura. Nada más lejano al playboy multimillonario que derrochaba gallardía en las cenas de caridad. Este Batman duele, como dolía Kurt Cobain al final de sus días.



“Es una diferencia que verás en el traje de murciélago, que parece haber pasado por un escurridor. Ha estado fuera todas las noches durante dos años. Ha sido golpeado. Le han disparado. Lo han apuñaleado y quemado. Y se nota”, cuenta Robert Pattinson, el actor que con su rostro pálido descrestó a miles de jovencitas en la saga de Crepúsculo, pero que con los años sacó su brillo y demostró que es un tremendo actor. En The Batman, la capa no le queda grande.



Pattinson (Londres, 1986) no la tenía fácil: sucedía a un Batman legendario interpretado por Christian Bale, y su película, que se estrena en adelanto el 2 de marzo en Colombia, es un nuevo comienzo después de la brillante trilogía cinematográfica de Christopher Nolan, que incluye también al villano mejor interpretado: el Joker del fallecido Heath Ledger. Reeves, el director y guionista, no la tenía fácil. Para The Batman se inspiró en la decadencia de las redes sociales y los ataques cibernéticos, y dibujó a unos antagonistas célebres que más parecen rockstars que villanos.

El hombre murciélago batalla contra su orfandad, el crimen desbordado de Gotham y la atracción que siente por una bella ladrona –Gatúbela (Zoë Kravitz)– que también hace su camino a las patadas. Un psicópata –el Acertijo (Paul Dano)– aturde a la ciudad con asesinatos atroces y mediáticos que buscan ‘castigar’ la corrupción y la mentira y dejarle señales en clave a Batman, mientras un gánster llena las calles de drogas –el Pingüino (Colin Farrell)– y se convierte en pieza clave para seguirle la pista al asesino. Parece que Alfred (Andy Serkis) y el comisionado Gordon (Jeffrey Wright) son los únicos que ven a Bruce –a Batman– con la cordura necesaria para acabar con el infierno. Pero el superhéroe tendrá que lidiar con algo personal: un secreto que sus padres se llevaron a la tumba y que Carmine Falcone (John Turturro), un viejo amigo de los Wayne y ahora capo de la mafia, habrá de revelarle.



Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, el director Matt Reeves y el productor Dylan Clark conversaron con varios medios internacionales. EL TIEMPO estuvo en esta charla sobre el nuevo y aterrador comienzo del murciélago.

Después de mucho tiempo de espera, por fin se verá la película en los cines. ¿Cuál fue su primera reacción al verla en la pantalla grande?



John Turturro (J. T.): Solo puedo decir que me sentí feliz de estar ahí. No podía creer que estaba en una película de Batman. Debo decir que una de las cosas que más me encantaron fue el manejo de la relación de Robert y Zoë en el filme, porque es bastante inusual esa conexión que logran y lo que hacen.



Dylan Clark (D. C.): Como productor es muy emocionante ver esto terminado después de cinco años, y para todo el equipo es muy satisfactorio porque tuvieron mucho trabajo.



Robert Pattinson (R. P.): Hay algo fascinante que tienen las películas en el cine, que te dejan asombrado de lo que ves. A mí me sucedió con esta.



Jeffrey Wright (J. W.): Una de las cosas que más me sorprendieron es que la película que ves en la pantalla es la que estaba en el guion. Fue muy impresionante darse cuenta de la forma como se realizó.



Paul Dano (P. D.): Creo que una de las cosas que me encanta como espectador es cuando el director te atrapa y te lleva como de la mano desde el primer cuadro hasta el último, y no tienes opción distinta a seguir la historia. Ser parte de la audiencia también me permitió ver la reacción de algunos fanáticos. Es una locura.

La primera secuencia es fundamental en la película. ¿Cómo la concibió?



Matt Reeves (M. R.): Yo creo que el proceso creativo para mí es como un cuarto oscuro en el que buscas algo que ya te resulta familiar. Yo sabía que debía tomar esa esencia de un Batman más joven que empieza demasiado pronto su cruzada, que debe crecer, que debe despertar y ponerse en el centro del misterio. En la escena inicial visualizaba el punto de vista de Bruce, poner al espectador dentro de su mente.



Cuando hago una película me encanta la idea de poner a la audiencia en una relación empática con los personajes, que sea como una experiencia emocional; encuentro en ese diálogo algo mucho más atractivo que empezar con un título gigante que dice The Batman, más bien es poner a la gente a sentir sin rodeos desde el primer momento. Piensas en Batman, en Bruce, y te das cuenta de que es un diálogo entre los dos... de su esencia.

Robert Pattinson es el Batman más joven hasta el momento. Esta película es un nuevo comienzo del héroe en el cine. Foto: Warner Bros

¿Cuáles fueron las mayores dificultades de una producción enorme como esta?



D. C.: Parece mentira, pero fue muy fácil hacer esta película en la medida en que todos se pusieron la camiseta. Matt es un tremendo director, pero sobre todo un guionista que dedica mucho tiempo a los detalles que quiere ver en el set, especialmente en una película tan enorme como esta, hecha para la gran pantalla, y cualquier cosa puede ocurrir en un día de rodaje. Matt estaba muy enfocado en profundizar mucho en la historia y en los personajes. Este es un Batman muy ambicioso de lograr, y Matt no escatimó esfuerzos para poner las piezas juntas y lograr que todo el equipo funcionara. Pero también hay que destacar la buena disposición de los actores en todo este proceso, poniéndole la buena energía a este largo proceso de rodaje, a lo que se sumaron los retos de la pandemia... cada día fue un aprendizaje.

Sin duda, una de las mejores experiencias de mi vida como productor.

Robert: este un Batman más joven, ¿cómo afectó eso su interpretación?



R. P.: Creo que había que abrirse, darse cuenta de la confianza que se tiene y de las posibilidades de ser héroe a esa edad. Me encantó toda esa fragilidad que muestra, cuando vemos que usa su capa por primera vez, que se muestra como un ser falible, es solo un hombre, y eso lo apropié mucho de muchas maneras.

Robert Pattinson y Jeffrey Wright, Batman y el comisionado Gordon. Foto: Wa

La dinámica entre el comisionado Gordon y Batman se siente más que nunca en este filme, son verdaderos amigos. Jeffrey, ¿cuál es el eje de su relación con Batman?



J. W.: Pienso que es la desesperación. Hablamos de dos personajes solitarios intentando descifrar a Gotham, creo que en esa relación el honor es muy importante. De alguna manera, para Gordon, Batman es la compañía que anhela tener y se siente feliz de entrar en ese juego de espionaje. Para él es muy útil contar con este chico, aunque aún no tiene tan claro hasta dónde podrá ir, su relación es incipiente, pero tiene las herramientas y le da razones para creerle; además, está desesperado con todo lo que está sucediendo, así que decide confiar en él. Lo maravilloso es que no se hace suposiciones sobre quién es Batman. Gordon solamente sabe que es fuerte e icónico. Es algo extraño, pero es un riesgo que decide correr porque la necesidad lo lleva a eso: necesita a ese chico. Veremos cómo perdura esa relación en el tiempo.

La música y el diseño sonoro son muy importantes aquí...

M. R.: La idea era poner todo, o la mayoría de cosas, desde el punto de vista de Batman, y el sonido es una de las herramientas principales que acompañan los movimientos de cámara, algo que hicimos en Cloverfield, que sigue la perspectiva del protagonista. La intención era que la música se sintiera en el cine como parte de un todo, que te moviera la cabeza y te llevara a los sentimientos del personaje. El filme es completamente subjetivo. Hay una escena en la que la música es vital, cuando Batman ha sido detenido, está desmayado y están a punto de quitarle la máscara para descubrir su identidad. La audiencia sufre porque él está en problemas. La música hace parte de un paisaje emocional y te ayuda a adentrarte en la dualidad del héroe, que se debate entre un enmascarado asesino y un multimillonario solitario y melancólico. Está en un lugar en el que nadie puede reconocerlo. Por ejemplo, el Ave María –que también suena en el filme– fusiona ese sentimiento y le da la vuelta.

Hay una química eléctrica entre Gatúbela y Batman en la pantalla. ¿Cómo la lograron?



Zoë Kravitz (Z. K.): Con Robert hemos sido amigos durante largo tiempo y eso influye, pero creo que todo radica en el guion, Matt logra un claro encuentro emocional entre los dos y la conexión mutua es muy poderosa.



Siento que Selina y Bruce han sido seres solitarios en sus vidas y para ella es como hallar a alguien que piensa igual y procede muy similar, ese es el corazón de la historia y el gran desafío para los personajes, sentirlo de esa manera.

R. P.: Fue muy fácil encontrar esa conexión en esta historia, porque está llena de detalles que buscan reflejar eso.

El acertijo se presenta con un perfil muy cercano al de un asesino serial. Foto: Warner Bros

Paul, ¿qué tan cómodo se sintió siendo un villano como el Acertijo?



P. D.: Pasé mucho tiempo pensando en eso, me encantaba la idea de ser uno de los villanos más famosos de la galería de Batman, y pensaba en la dinámica que habría entre ellos. Sentí que había una parte poco explorada en estas historias, los límites borrosos de la moralidad, entre el villano y el superhéroe, los blancos y negros. Hay algo mal en la ciudad y es muy complicado porque estamos ante un villano que ejecuta sus planes de manera, diría, ruda. Y lo necesario era ser convincente, y pienso que todo en la historia ayudaba, pero que es el contacto con la realidad lo que pone a flote lo emocional, lo psicológico: lo que realmente lo hace un villano aterrador.

¿Qué influencias hay en este nuevo Batman?



M. R.: Leí muchísimos cómics, y quería recuperar ese tono para película, pero sobre todo quería que también tuviera la estética de las películas de los años 70. Es muy interesante porque lidia con la psicología de Batman, con la bestia que hay dentro de él, en esa lucha interna que enfrenta, y eso lo queríamos proyectar en la cámara. Hay una importante influencia de The Long Halloween (1996), porque nos trae la historia de un asesino serial al que persigue Batman, como el mejor detective.

Y siento que la relación que se establece entre Batman y el comisionado Gordon tiene mucho de Todos los hombres del presidente (1976), claro que en este relato también hay guiños a The French Connection (1971) y Taxi Driver (1976).



SOFÍA GÓMEZ G.

Cultura

@s0f1c1ta

Batman en la historia

Criticada o aplaudida: así ha sido la imagen del superhéroe icónico de DC Comics.



1. Batman (1939)



El hombre murciélago apareció por primera vez en el cómic El caso del sindicato químico, creación por Bob Kaney Bill Finger, que fue publicado en marzo de 1939. Es propiedad de DC Comics.





2. Adam West (1966- 1968)



No fue el primer actor en interpretarlo –Lewis Wilson usó la capa en una serial cinematográfica de 15 entregas–, pero Adam West se convirtió en un sólido referente del hombre murciélago en la TV y le añadió un humor extravagante.



3. Los superamigos (1980)



Era un ritual madrugar y levantarse los fines de semana para ver esta serie animada, que contaba las aventuras de los superhéroes que conformaban la Liga de la Justicia. Batman y Superman lideraban el equipo, junto a la Mujer Maravilla.





4. Michael Keaton (1989 y 1992)



Fue el protagonista de las dos icónicas películas que dirigió Tim Burton. Aunque al principio muchos fanáticos rechazaron su elección para el papel, Keaton consiguió darle un matiz más humano y cercano a este vengador nocturno.





5. Batman animado (1992)



Cuando se lanzó en televisión, la crítica y los seguidores de los cómics abrazaron con calidez esta visión del personaje. De hecho, es considerada una de las mejores ‘batiseries’ de la historia de la televisión estadounidense.





6. Val Kilmer (1995)



Aunque hizo todo lo posible por llevar bien puesto el traje del hombre murciélago, en la película Batman Forever, Kilmer fue uno de los actores que tuvieron que lidiar con un ciclo de decadencia del personaje en la pantalla grande.



7. George Clooney (1997)



Siguió la estela de fracaso cuando asumió la responsabilidad de darle vida al superhéroe de Gotham en Batman y Robin. No tuvo coherencia narrativa y fue tildada de excesiva visualmente y predecible. Fue una de las peores películas de 1997.



8. Christian Bale (2005, 2008 y 2012)



Es considerado el salvador del personaje de Batman. Le dio el aire de misterio y profundidad emocional que necesitaba para convertirse en un personaje respetado y temido en el universo de los superhéroes cinematográficos.



9. Ben Affleck (2016)



Lo han criticado sin cesar; sin embargo, Affleck lleva cuatro películas (sumando The Flash, que se estrenará pronto) con el traje, la fuerza y los traumas del protagonista. Actuó en Batman vs. Superman: Escuadrón Suicida y La Liga de la Justicia.

