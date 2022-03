Cuando la década de 1930 estaba a punto de terminar, sucedió algo que marcaría un antes y un después en el mundo del entretenimiento. A comienzos de 1939, DC Cómics introdujo a un nuevo superhéroe sin saber que pasaría a ser uno de los personajes más destacados de la cultura popular.



Batman, el millonario huérfano que invirtió su gran fortuna en combatir el crimen de su ciudad, protagonizó un centenar de películas, incontables tiras cómicas, programas de televisión y su cara fue utilizada para vender cientos de productos. No obstante, como si no fuera suficiente, su nombre estuvo vinculado a un hecho aún más extraño: el cambio de nombre de una ciudad y una extraña batalla legal.

Batman hizo su primera aparición en la edición #27 de una serie titulada Detective Cómics pero se volvió tan popular que, un año más tarde, ya tenía su propia tira. Ochenta años después, una nueva película sobre sus oscuras aventuras llegó a todos los cines de Latinoamérica.



A pesar de que esta no es la primera vez -ni será la última- que Bruce Wayne haga una aparición en la pantalla grande, el estreno estuvo rodeado por mucha expectativa. Así lo demostraron sus fanáticos en las redes sociales, en donde el título del film se convirtió en uno de los temas principales a lo largo de varios días.



En medio de la lluvia de teorías, críticas y elogios tanto a la actuación de Robert Pattinson como a la dirección de Matt Reeves, hubo un particular hilo de Twitter que se destacó ya qué recordó una extraña polémica. Se trata de una ciudad europea que decidió cambiar su nombre por el del personaje y que, tras realizar la modificación, inició acciones legales contra Christopher Nolan -director de la trilogía de El caballero de la noche- y contra Warner Bros.

Se estrena #BatmanPelicula y es una buena ocasión para recordar la vez en la que la ciudad de Batman, en Turquía, quiso demandar a Christopher Nolan por el uso del nombre y quedarse con un porcentaje de las ganancias.



Por supuesto, no prosperó. pic.twitter.com/F9YjZeTtjL — Ave (@agustin_avenali) March 3, 2022

Así lo narró Agustín Avenali, periodista y podcastero, a través de su cuenta de Twitter.

“Se estrena The Batman y es una buena ocasión para recordar la vez en la que la ciudad de Batman, en Turquía, quiso demandar a Christopher Nolan por el uso del nombre y quedarse con un porcentaje de las ganancias”, comenzó. Y, para dejar las cosas claras desde un principio, agregó: “Por supuesto, no prosperó”.



Originalmente, la ciudad era conocida como “Ilhu”. Sin embargo, en 1957, las autoridades tomaron la decisión de rebautizar la localidad. Batman fue elegido como la nueva denominación por dos motivos. El primero es que fue seleccionado en honor al río del mismo nombre que atraviesa la zona y que se inspiró en la montaña llamada Bati Raman. Por otro lado, podría haber sido un homenaje a una unidad métrica de peso antigua utilizada años atrás por el pueblo otomano y que representaba alrededor de 7,5 kilos.



Más de cinco décadas después de la modificación y luego del estreno de la primera película de la saga de El Caballero de la noche, el alcalde decidió tomar acciones legales en contra de Christopher Nolan y Warner Bros Pictures por usar el nombre sin permiso. A pesar de que la extraña demanda generó un revuelo en su momento, la causa no prosperó y la historia pasó a ser un capítulo más dentro de un largo anecdotario en torno a Batman.

