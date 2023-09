Todo indica que la nueva entrega de la saga Batman 2 viene cargada de sorpresas de suspenso. Al parecer a Robert Pattinson, quien protagonizará la cinta, le tocará enfrentar un villano que nunca se había visto en esta saga.

Se trata de la aterradora y realista versión de acción real de Clayface, según lo revela el portal screenrant.com.



"No ha habido ningún anuncio oficial sobre la aparición de Clayface en la secuela, pero los rumores sugieren que podría ser parte del universo Batman de Matt Reeves.

La versión de la Edad de Oro de Basil Karlo, un actor de Hollywood convertido en asesino, sería una elección intrigante para que Reeves la explorara en The Batman - Part II, potencialmente como un thriller de asesinatos psicológicos", comenta el portal.



El anuncio se da, de todas maneras en medio de la grave huelga de actores que atraviesa Hoollywood. Pero se comenta que el proyecto The Batman (parte 2) sigue adelante, con Matt Reeves regresando una vez más a dirigir mientras Pattinson.



Las conjeturas han comenzado a circular luego de que el nuevo afiche para fanáticos de la cinta muestra un hiperrealista Clayface, que se muestra cerniéndose sobre el protector de Gotham de Reeves.



"Si bien Clayface ha aparecido en varios programas de televisión de acción real, el supervillano nunca ha sido parte de ninguna película de Batman en las últimas décadas, lo que hace que el fan art sea una mirada reveladora de cómo podría verse una versión cinematográfica del personaje", anota screenrant.com.