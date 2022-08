Una de las películas más esperadas del universo extendido de DC, 'Batgirl', fue cancelada por la compañía Warner Bros y ya no se verá en ninguna plataforma digital.

La película que fue creada por el servicio de streaming HBO Max, con un presupuesto de 90 millones de dólares y que recientemente estaba en etapa de post-producción, ya no saldrá a la luz. De hecho, la misma empresa dio el anuncio en declaraciones con la revista ‘The New York Post’.



Esta producción era protagonizada por la estadounidense Leslie Grace como ‘Barbara Gordon’, quien es el personaje que oculta la identidad de la superheroína, junto a JK Simmons como ‘James Gordon’, Michael Keaton como ‘Batman’, e Ivory Aquino quien interpretó a ‘Alysia Yeoh’.

La cinta cinematográfica fue dirigida por los belgas Adil El Arbi y Bilall Fallah, quienes son conocidos por el trabajo que han hecho en películas como ‘Gangsta’, ‘Bad Boys para siempre’, y la más reciente ‘Rebel’ de 2022.



De acuerdo al citado medio, la película finalizó sus grabaciones en marzo del año 2022 con el apoyo de Warner Bros. Incluso, para este mismo año el largometraje se encontraba en la etapa de edición. ¿Qué pasó?

Cambio de ideas en Warner Bros

Luego de que los directores Jason Kilar y Ann Sarnoffa dejaron la compañía por la fusión entre Warner Bros y Discovery, el estadounidense David Zaslav tomó el mando con decisiones para algunas entregas que ya estaban programadas, como la cancelación de la secuela de “¡Scooby!”.



De hecho, el nuevo director ejecutivo de la empresa decidió enfocarse en entregas para el mundo del cine; ya que las plataformas digitales no se adaptan al tipo de proyectos que tiene.

En 2021 los exdirectores de la empresa estaban encaminando los proyectos de la compañía para ser estrenados en cines y en su plataforma de streaming HBO Max. No obstante, el nuevo mando no estaba tan seguro de esa idea, así que enfocó todos los propósitos al mundo cinematográfico.



Por lo pronto, muchas personas están sorprendidas luego que el anuncio se hizo público, ya que no era una película de poco impacto.

La protagonista de la cinta expresó su emoción cuando se había publicado la noticia del supuesto estreno: “Hay acrobacias locas, caídas locas”, dijo Grace sobre la película. "Ella es una chica motociclista, así que la verán hacer un montón de cosas rudas... Hubo muchos días largos, pero valió la pena", dijo Leslie Grace en un anuncio de la película.

