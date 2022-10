En Barcelona se grabaron el pasado fin de semana algunas de las escenas de la serie The Crown (La reina), específicamente las relacionadas con las últimas horas en París de Lady Di, a la que da vida la actriz australiana Elizabeth Debiacki.

El espacio elegido fue la plaza Francesc Macià, que el sábado se convirtió en una vía parisina de 1997, con un automóvil Mercedes de color negro perseguido por unos paparazzi, en una recreación de los momentos que antecedieron a la muerte de Diana de Gales y su novio Dodi Al-Fayed.



Las calles cortadas alrededor de la plaza no impidieron que numerosas personas se acercaran para poder ver en directo el rodaje, que siguió ayer.



A pesar de guardar silencio sobre los detalles de la sexta temporada de The Crown (está previsto que la quinta se estrene el 9 de noviembre), fuentes de Netflix precisaron que no se rodó el accidente que le costó la vida a Diana.

(Tal vez quiera leer: Kaliman se enfrenta a su enemigo, la Araña Negra)



El pasado 9 de septiembre el equipo de producción de la popular serie anuló la grabación de estas tomas debido al fallecimiento de la reina Isabel II.



La exitosa y lujosa producción de Peter Morgan cuenta la historia de la casa real británica, con la inclusión de muchos personajes de esta dinastía, contando el reinado de Isabel II desde sus inicios y siguiendo los hechos familiares y políticos que rodearon a la soberana.

(Le puede interesara: Sergio Cabrera: ‘Dirigir ópera es como estar en una juguetería’)



Al morir Isabel II, Morgan, en un breve comunicado, dijo que la serie es una “carta de amor para la reina”, que falleció el pasado 8 de septiembre en el castillo de Balmoral. Su hijo Carlos III es ahora el rey y su historia también ha sido documentada en la producción.



EFE