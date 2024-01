'Barbie' y 'Oppenheimer' preparan su último duelo para las nominaciones de los Óscar

La Academia de Hollywood dará a conocer este martes, 23 de enero, los proyectos y personalidades nominados a la edición 96 de los Premios Óscar con todas las quinielas, apuntando a que una vez más los filmes 'Barbie' y 'Oppeneheimer' arrasarán con el mayor número de ellas.



La actriz alemana Zazie Beetz y el actor estadounidense Jack Quaid serán los encargados de nombrar a los seleccionados de las 23 categorías de los premios en una presentación en directo desde el teatro Samuel Goldwyn, Beverly Hills (EE.UU.), que será retransmitida por la página oficial de la institución y sus plataformas digitales.



Hasta el momento, la cinta del director Christopher Nolan 'Oppenheimer', que sigue al físico Robert Oppenheimer en la creación de la bomba atómica, ha liderado premios como los Globos de Oro y los Critics Choice Awards.



No obstante, 'Barbie', la comedia de Greta Gerwig sobre la imprudente y simpática muñeca de plástico de Mattel, ha acumulado un mayor número de nominaciones en varias prestigiosas galas.



Ambas películas podrían disputarse los premios más relevantes de la noche, como los de mejor película, mejor dirección o mejor guion y sus protagonistas, Cillian Murphy ('Oppenheimer') y Margot Robbie ('Barbie'), los de mejor actor y actriz respectivamente.

Sin embargo, otros fuertes rivales para estas producciones súper taquilleras son el drama del curtido director estadounidense Martin Scorsese, con 'Killers of the Flower Moon', o la bizarra comedia de ciencia ficción de Yorgos Lanthimos, protagonizada por Emma Stone 'Poor Things'.



Adicionalmente, la comedia protagonizada por Paul Giamatti 'The Holdovers', la comedia irónica 'American Fiction', de Cord Jefferson, e incluso la francesa 'Anatomy of a Fall' también son considerados como duros contendientes al apartado de mejor película.



Los ganadores que hay hasta el momento apuntan a todos estos proyectos como los favoritos de la temporada. Los Óscar se han caracterizado por ser amantes de las sorpresas, por lo que títulos como 'Ferrari', de Michael Mann, o 'Saltburn', de Emerald Fennell podrían cambiar el juego de la competencia.



Asimismo, la gala podría reunir a personalidades como Robert De Niro por su actuación en 'Killers of the Flower Moon', a Robert Downey Jr por su papel en 'Oppenheimer', o a Jodie Foster por 'Nyad' y a Julianne Moore por 'May December'.



Las expectativas para los hispanos y latinos pintan optimistas para la ceremonia de este año, principalmente por la cinta 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona, que entró en cuatro categorías de las listas preliminares a los premios anunciadas en diciembre.

La sociedad de la nieve'. Foto: Netflix

Penélope Cruz podría colarse en la categoría de mejor actriz de reparto por 'Ferrari' y el director español Pedro Almodovar tiene todas las posibilidades para una nominación en el apartado de mejor cortometraje por su western queer 'Strange Way of Life'.



El fotógrafo mexicano Rodrigo Prieto parte como uno de los favoritos a mejor fotografía por 'Killers of the Flower Moon' y 'Barbie', mientras que la chilena Maite Alberdi podría lograr una nominación por su documental 'La Memoria Infinita'.



La temporada de premios 2024 culminará después de que el próximo 10 de marzo se anuncien los ganadores de los Óscar desde el teatro Dolby de Los Ángeles (EE. UU.).



El espectáculo dirigido por Jimmy Kimmel se emitirá en directo en la cadena ABC en más de 200 territorios de todo el mundo y está programado de 7 p. m. a 10:30 p. m. hora local (00.00 a 03.30 GMT), el horario de mayor audiencia en televisión.



EFE

