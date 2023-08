Kuwait prohibió la difusión de la superproducción mundial 'Barbie' en sus salas de cine por "ofender la moral pública", anunciaron las autoridades de este país petrolero del Golfo, muy conservador.



Varios éxitos de taquilla estadounidenses fueron mal acogidos en Oriente Medio durante los últimos meses, por la creciente visibilidad que le da Hollywood a las personas homosexuales o transgénero.

(Lea: Mattel anunció lanzamiento de la 'Barbie rarita' que aparece en la película).

"Se prohibió la difusión de las películas Barbie y Talk Two Me", anunció Lafi Subaiei, presidente del comité de la censura cinematográfica, citado por Kuna, la agencia oficial de prensa.



Este organismo, vinculado al Ministerio de Medios de Comunicación pretende "prohibir todo lo que atente a la moral pública, al orden público y a las tradiciones, por la introducción de ideas extranjeras en la sociedad", añadió.



Antes de tomar su decisión, las autoridades pidieron la "supresión de algunas escenas obscenas que promovían comportamientos inaceptables", aseguró Subaiei sin precisar a qué momentos de la película se refería.

Facebook Twitter Linkedin

La película dirigida por Greta Gerwig se estrenó el 20 de julio. Foto: Warner Bros. Pictures

(Le recomendamos: Video: caos en un cine de Riohacha para ver la película Barbie).

El distribuidor de películas principal de Kuwait anunció el lunes la prohibición por las autoridades de 'Talk to me'.



La película de terror australiana está protagonizada por Zoé Terakes, persona transgénero no binaria, pero no contiene ninguna referencia al movimiento LGTB+.



Terakes calificó esta decisión de "deshumanizante" y "dirigida a una comunidad específica" en sus redes sociales.

'Barbie' y 'Talk to me' sí aparecen en cartelera en otras partes del Golfo como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Estos dos países también prohibieron películas con referencias a las personas LGTB+.



'Barbie' no se proyectó en Catar, pero no se hizo ninguna declaración oficial al respecto.

Líbano también pide prohibir 'Barbie'

Facebook Twitter Linkedin

Margot Robbie es la protagonista de la película 'Barbie'. Foto: Warner Bros.

(Siga leyendo: ¿Cuántos tipos de ‘Ken’ existen? Estos son los modelos del novio de ‘Barbie’).

El ministro libanés de Cultura anunció que pidió la prohibición de la película 'Barbie', ya que afirmó que la producción promueve la homosexualidad, en un contexto de aumento de la intolerancia en este país, que es uno de los más liberales de Oriente Medio.



Mohammad Mourtada denunció en un comunicado que la película estadounidense dirigida por Greta Gerwig, cuyo estreno en Líbano está previsto para el 31 de agosto, "ofende los valores morales y religiosos de Líbano".



El filme "promociona la homosexualidad y el cambio de sexo, apoya el rechazo de la tutela del padre, ridiculiza el rol de la madre y pone en duda la necesidad del matrimonio y la formación de una familia", añadió el ministro.

(Además: ‘Barbie’: esta es la razón por la que solo existe un ‘Allan Sherwood’ en la película).

AFP