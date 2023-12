Barbie' consigue récord histórico en los Critics Choice Awards con 18 nominaciones

La película 'Barbie', dirigida por Greta Gerwig, ha logrado un impresionante récord al recibir 18 nominaciones en la 29ª edición de los Critics Choice Awards, que se llevarán a cabo el 14 de enero en Los Ángeles, según anunció hoy la Asociación de Críticos de Cine de Estados Unidos.



Este año, el fenómeno taquillero 'Barbie' ha superado a otras exitosas películas como 'Everything Everywhere All at Once' (2022) y 'The Shape of Water' (2017), que obtuvieron 14 nominaciones cada una.



'Barbie' competirá en varias categorías importantes, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión. Además, Margot Robbie y Ryan Gosling están nominados como Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto, respectivamente.



Sin embargo, 'Barbie' no es la única favorita entre los jueces. 'Oppenheimer', dirigida por Christopher Nolan, y 'Poor Things', del cineasta griego Yorgos Lanthimos, también han recibido 13 nominaciones cada una. Asimismo, 'Killers of the Flower Moon', dirigida por Martin Scorsese, ha sido nominada en 12 categorías.



La categoría de Mejor Película del Año presenta una feroz competencia con películas como 'American Fiction', 'The Color Purple', 'The Holdovers', 'Maestro', 'Past Lives' y 'Saltburn'.



Joey Berlin, director ejecutivo de la Asociación de Críticos de Cine de Estados Unidos, expresó su emoción por celebrar los destacados proyectos cinematográficos de este año. Destacó la gran cantidad de éxitos y hermosas historias que cobraron vida en estas películas excepcionales.



En la categoría de Mejor Actriz, Margot Robbie de "Barbie" competirá con Lily Gladstone ('Killers of the Flower Moon'), Emma Stone ('Poor Things'), Carey Mulligan ('Maestro'), Sandra Hüller ('Anatomy of a Fall') y Greta Lee ('Past Lives').



En la versión masculina de la misma categoría, los nominados incluyen a Cillian Murphy ('Oppenheimer'), Leonardo DiCaprio ('Killers of the Flower Moon'), Bradley Cooper ('Maestro'), Colman Domingo ('Rustin'), Paul Giamatti ('The Holdovers') y Jeffrey Wright ('American Fiction').

