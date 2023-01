El 4 de marzo de 1999, Barbara Walters entrevistó para la cadena ABC a Monica Lewinsky, la becaria de la Casa Blanca que tuvo un romance con el entonces presidente estadounidense Bill Clinton, entrevista que vieron, al menos, 74 millones de personas.



La medición de la participación de audiencia arrojó un 48 por ciento. Es decir que casi la mitad de los televisores de Estados Unidos tenían su señal en ese programa.



Cuando la reconocida periodista –que murió el viernes pasado, a los 93 años– le preguntó por ese romance, Lewinsky le contestó: “A veces tengo sentimientos cálidos, a veces todavía estoy orgullosa de él y, a veces, lo odio a muerte”.



Walters fue más allá: “¿Qué les dirás a tus hijos, cuando los tengas?”, a lo que Lewinsky argumentó: “Mami cometió un gran error”.



Sus entrevistas generaban controversias, en eso fue experta. En 1977 se enfrentó a Fidel Castro a bordo de un barco y le preguntó qué sentía él de pasar por Bahía Cochinos con un estadounidense. El fallecido líder cubano terminó preparándole un sánduche de queso, se cuenta.



Nacida el 25 de septiembre de 1929 en Boston, Barbara Walters fue la primera mujer en presentar un noticiero vespertino en Estados Unidos, cuando fue nombrada en ABC Evening News en 1976.



Barbara Walters Foto: JASON SZENES. EFE

Su camino no fue fácil. Había llegado a la cadena, a The Today Show en 1961, haciendo notas de temas ligeros y dando el pronóstico del tiempo. Le tomó un año hacerse un nombre, y como reportera investigaba, escribía y editaba sus informes y entrevistas.



A la gente le empezó a gustar su estilo, pero sus propios compañeros hombres tenían muchas reservas. Cuando fue nombrada en ABC, hizo dúo con Harry Reasoner, a quien no le gustó tener una copresentadora, y poco tiempo después se fue a CBS News. Al cabo de cinco años limaron asperezas.



En 1971, Walters obtuvo una entrevista con el presidente Richard Nixon, quien la llevó en su viaje al año siguiente para iniciar la diplomacia con China. Ahí empezó su gran carrera.



“Todas las periodistas de televisión que trabajan hoy en día tienen una deuda de gratitud con Barbara Walters. Como muchas niñas que crecieron en las décadas de 1960 y 1970, quería ser la próxima Barbara Walters. Como ella fue la primera, tuvo que dibujar el plano, construir la casa y evitar constantemente que los vientos del sexismo la derribaran”, escribió el sábado en The New York Times Katie Couric, periodista y quien fue ‘competencia' de Walters en algunos momentos de su carrera, pero siempre su gran admiradora.

Walters entrevistó a los presidentes estadounidenses, desde Richard Nixon hasta Barack Obama, y a dirigentes extranjeros como el egipcio Anwar Sadat. A este último lo reunió con el primer ministro israelí Menahem Begin, en 1977, en un intento para llevar a buen término las conversaciones de paz en Medio Oriente.



También habló con las grandes celebridades. Tom Cruise, Clint Eastwood, Cher, Barbra Streisand estuvieron en su programa.



Walters ganó 12 premios Emmy. También trabajó en NBC y tuvo su programa '10 Most Fascinating People'.



Entre sus entrevistas también se recuerdan la que le hizo a Mark David Chapman, el asesino del músico John Lennon, y a Jean Harris, la directora de una escuela privada exclusiva que fue condenada por matar a su amante, el cardiólogo y autor de best sellers Herman Tarnower.



En 2014, Barbara Walters se retiró de la televisión, tras dejar el programa diurno The View, que presentó desde 1997.

“Qué orgullosa me siento hoy cuando veo a todas las mujeres jóvenes que están haciendo y reporteando las noticias”, dijo en su última aparición en The View.



“Barbara tenía la habilidad de hacer preguntas cautivadoras que a veces inquietaban tanto a sus entrevistados como a sus espectadores. En el último minuto de su programa le preguntó a Richard Nixon si lamentaba no haber quemado las cintas de Watergate. (Él dijo que sí)”, agrega el artículo de Katie Couric.

“Barbara nunca aceptó un no. Y gracias a ella, las generaciones de mujeres trabajadoras en el periodismo y otros campos escuchamos ‘sí’ con mucha más frecuencia. Gracias. No podríamos haberlo hecho sin ti”, sigue.



En su despedida de los medios, Walters dijo: “Si hice algo para ayudar a que las mujeres fueran valoradas, ese será mi legado”.

BLOOMBERG, AFP Y REDACCIÓN LOCAL

