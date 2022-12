'El buen patrón', la sátira laboral dirigida por Fernando León de Aranoa y protagonizada por Javier Bardem, figura entre las películas favoritas de 2022 del expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017), que también puso en su listado a 'Tár', con Cate Blanchett.

Sus listas con recomendaciones culturales se han convertido en una tradición de fin de año y la publicada el 23 de diciembre con los filmes que más le han gustado opta igualmente por 'The Fabelmans', el drama autobiográfico inspirado en la niñez y juventud del director Steven Spielberg, de quien en 2021 eligió 'West Side Story'.



'Decision to leave', un sensual e intrincado thriller romántico del surcoreano Park Chan-wook, y 'The woman king', la historia basada en hechos reales de un regimiento de mujeres en la África de inicios del siglo XIX y encabezada por Viola Davis, se añade a lo que el exmandatario demócrata considera como lo mejor del año.

Entre las 17 cintas recomendadas también está el documental 'Descendant', del que él mismo reconoce que no lo juzga de forma objetiva porque lo produjo Higher Ground, la productora que comparte con su mujer, Michelle Obama.



'A hero', del del director del Óscar, el iraní Asghar Farhadi; la emotiva 'Petite maman', de la francesa Céline Sciamma, y 'Top Gun: Maverick', en la que Tom Cruise vuelve a encarnar al piloto militar Pete Mitchell, se incluyen en esa lista abierta a otras recomendaciones:



Obama difundió igualmente en Twitter su resumen de los que a su juicio son los mejores libros del año, que encabeza con el publicado por Michelle, 'The light we carry', una especie de manual de autoayuda y consejos inspirados en su vida.

'Trust', del argentino Hernán Díaz, forma parte de los 13 seleccionados, la mayoría de ellos de escritoras, como 'The Candy House', de Jennifer Egan; 'The school for good mothers', de Jessamine Chan, o "The revolutionary: Samuel Adams", de Stacy Schiff.



EFE