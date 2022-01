Tchéky Karyo, uno de los actores más famosos de Francia, vuelve a convertirse en un detective fuera del molde en la serie Baptiste que asume casos muy complejos a través de una visión dramática y de tensión policíaca en la que la obsesión por el trabajo es el elemento más importante en la producción, que ya tiene disponible su segunda temporada en la plataforma Starzplay.

Al comienzo de la segunda temporada, Julien Baptiste regresa al trabajo como detective privado y encuentra unos adolescentes fugitivos que no quieren ser descubiertos. Pero él regresa ahora marcado por una tragedia personal lo dejó con el corazón roto y alejado de su esposa Celia, por esta razón se encuentra buscando cualquier distracción, ya sea el fondo de una botella o en un nuevo caso.



Cuando la embajadora británica en Hungría, Emma Chambers (Fiona Shaw) aparece en los medios de comunicación pidiendo ayuda para localizar a su familia desaparecida, Julien viaja a un resort ubicado en las montañas donde Emma Chambers estaba de vacaciones con su esposo y sus dos hijos y termina sumergido en este mundo de lujos. Si bien al principio encuentra su intrusión sorprendente y algo delirante, Chambers siente que Baptiste trae un tipo de esperanza diferente que será clave para recuperar a su familia.



“El guion me ha intimidado, pues son seis episodios y las cosas que le ocurren a esta mujer son desgarradoras. He hecho muchas tragedias griegas que tardan mucho en prepararse, pero solo duran una hora y media en representarse. Esto son seis horas de acontecimientos y descubrimientos bastante diabólicos. Se podría temer que el tono fuera similar, pero no lo es porque cambia constantemente. Al leerlo vi que se reflejaba en el personaje, ¡como un alma humana atravesando el Infierno de Dante! No pensé que la televisión pudiera hacerse así, no sé si atreverme a decirlo, pero ¡esto es aún más oscura!”, explicó en una entrevista Fiona Shaw.

Las cosas que le ocurren a esta mujer son desgarradoras.

¿Cómo se presenta Julien Baptiste ante Emma por primera vez?



Es una escena increíble, Emma está sentada en un hotel y empieza a buscar frenéticamente a sus hijos, previo a esto estuvo en la televisión haciendo un llamado a cualquiera que tenga información para que se presente y, obviamente, Julien Baptiste lo vio. Rodamos su primer encuentro a altas horas de la noche en un hotel de Budapest. Julien se esconde detrás de una columna, aparece y dice: "Me gustaría ayudarte".



¿Cómo es la relación entre Julien y Emma?



Hay algo en Julien, que creo que es válido tanto para Tchéky como para el personaje, que atrae a Emma. Hay algo tranquilizador en él y cuando se sienta a su lado Emma siente que puede confiar en él. En realidad, entre las cosas que más he disfrutado del rodaje de los seis episodios ha sido pasar tiempo con Tchéky y explorar la relación entre esta embajadora y el policía retirado. La relación es formal y a la vez increíblemente intensa. Es algo realmente insólito, no se da a menudo la posibilidad de recrear esto en una serie de televisión.

¿Por qué a la gente le gusta tanto el personaje de Julien Baptiste?



Julien es un forastero, por lo que a menudo representa a las personas a las que ayuda porque se convierten en forasteros en virtud de lo que les ha ocurrido. También habla una lengua que no es la suya, lo que hace que se centre en el lenguaje de una manera diferente. Cada palabra parece importar más, ya que Julien debe pensar en la traducción. Julien es como un hombre andando en una pierna o al borde de un trampolín, está en la precariedad de la vida, en un punto entre la vida y la muerte, en algún punto entre la vida y la tragedia. Este tipo de personas son veneradas como los poetas de la comunidad, así que él es un poeta juglar natural que entiende la vida humana, sólo que no es necesariamente la mejor persona para vivirla.



¿Qué aporta Tchéky Karyo al papel de Julien Baptiste?



Tchéky aporta al personaje todas esas cosas que le gustan a la gente, su atractivo, su sabiduría, su búsqueda de la calma y su quietud y reflexión. He disfrutado muchísimo trabajar con él. Tchéky habla mucho del cine francés de la nueva ola de la que hizo parte. He disfrutado mucho de nuestras conversaciones mientras esperaba para ir al set. Tchéky es una persona única.



Fiona Shaw ha actuado en Fleabag y Killing Eve.

¿Qué tienen los dramas policíacos y los detectives que cautivan tanto a la gente?

Es la inteligencia. Los grandes detectives suelen ser muy extravagantes en su vida privada, ya sea Miss Marple o Columbo, tienen un aspecto desaliñado en sus propias vidas con esta capacidad abrasadora de hacer juicios que son correctos. Es muy útil que tengamos estos “ángeles” en nuestra sociedad que hacen conexiones como saltos cuánticos. Son pensadores laterales y normalmente también instintivos. Es ese elemento instintivo mezclado con su inteligencia y lógica. A menudo, en los dramas policíacos, la policía lo analiza todo de forma lógica y entonces llega esta persona por con un ángulo distinto utilizando una parte del cerebro ligeramente diferente, y creo que todos nos identificamos con eso.



Todos queremos ser esa persona y decir: “¡Ah, sí, tengo la corazonada de que está aquí!”. Nos reconforta que haya una asimetría en el funcionamiento de los seres humanos y creo que Julien Baptiste es esa persona porque no es necesariamente la persona a la que se podría hacer primer ministro de un país, no es un gran líder, es un solitario y está lleno de simpatía. La gente está encantada con él porque no tolera tonterías.

¿En qué tipo de viaje se está embarcando el público al ver la segunda serie de Baptiste?

Espero que la trama, que no podría ser mejor, sea un laberinto. Es tan fuerte, tan verdadera, tan bien trabajada y deslumbrante que espero que espero que el público se adentre en el viaje de Julien y Emma como dos almas humanas que intentan llegar al otro lado.



