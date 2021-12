En los ruinosos meses de 2020 de salas cerradas y carteleras famélicas, el cine miraba al 2021 como el año de la recuperación. Doce meses después, el balance es de luces y sombras con una industria que no termina de levantar cabeza. Con las vacunas como mejor aliado, los cines han percibido un notable ascenso en su afluencia de público tras un 2020 deprimente, negras perspectivas y salas fantasmales.

Los estudios también dieron salida a la gran mayoría de superproducciones cuyos estrenos fueron pospuestos el año pasado. Así, los cines recibieron a potenciales blockbuster como No Time to Die –la última cinta de Daniel Craig como James Bond–, Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos y Eternals –ambas de Marvel–; Rápidos y furiosos 9 (F9) y Godzilla vs. Kong.



Spider-Man: No Way Home (Sin regreso a casa) camina a convertirse en la carta de salvación: ya lleva mil millones de recaudo mundial, según los datos del portal Box Office Mojo, y parece que batirá todos los récords: es la cinta que más recauda en menos tiempo desde el inicio de la pandemia, y es también la producción de Sony que más rápido ha alcanzado los 1.000 millones desde Star Wars: el despertar de la fuerza en el 2015.



Spiderman es el fenómeno de la temporada. En Colombia a 13 días de su estreno se acerca a los 2'500 mil espectadores Foto: Sony Pictures

En octubre pasado, la consultora Gower Street Analytics proyectó que la taquilla mundial de 2021 ascenderá a 21.600 millones de dólares. Según la Asociación del Cine de EE.UU. (MPAA), los ingresos de las salas en 2020 fueron de unos 12.000 millones en todo el mundo, por lo que 2021 casi doblará esa cifra. Sin embargo, las comparaciones con 2019 son para echarse a llorar, ya que ese año, siguiendo los datos de MPAA, la taquilla global sumó 42.200 millones.



Un aspecto que inquieta a todo el sector es que las grandes apuestas de Hollywood no acaban de erigirse en las máquinas de hacer dinero que arrasaban antes del coronavirus. Un reflejo de ello es que, como ya pasó en 2020, una película china será la más taquillera del año en todo el mundo por delante de cualquier producción hollywoodiense. Ese honor corresponderá a The Battle of Lake Changjin, con más de 900 millones de dólares de ingresos amasados casi en su totalidad en los cines chinos (en 2020 la película con mayor taquilla fue The Eight Hundred con unos 460 millones).



Para evitar la depresión, conviene ignorar que Avengers: Endgame (2019) recaudó 2.798 millones dólares, que es prácticamente la misma cantidad que han conseguido las cinco cintas de Hollywood más taquilleras de 2021 –No Time to Die, F9, Spider-Man: sin regreso a casa, Venom 2 y Godzilla vs. Kong–.

Daniel Craig como James Bond en 'Sin tiempo para morir'. Foto: UIP

Siguen los interrogantes

Si los números no aportan tantas razones para el optimismo, hay algunas tendencias que permiten mirar el 2022 con esperanza. Marvel, que bajo el paraguas de Disney es la mayor generadora de pelotazos cinematográficos, volvió a la gran pantalla tras no estrenar nada en 2020 con Black Widow, Shang-Chi y Eternals, además de Spider-Man, una poderosa colaboración de Sony con Disney.



En ciertos apartados se han dado alegrías con títulos como la comedia Free Guy, los dramas Another Round y The Father, o con el terror de A Quiet Place II o y el filme Old, de M. Night Shy-amalan, que, sin llegar al negocio previo al coronavirus, han dado un respiro.



Punto aparte merece la película animada de Disney inspirada en Colombia, Encanto, que a través de la historia de los Madrigal hace un homenaje a la diversidad cultural, gastronómica, musical y paisajística del país.

'Casita' es un personaje de la familia Madrigal. Foto: Disney

La película ha sido un éxito de taquilla: en el mundo se acerca a los 200 millones de dólares de recaudo y en Colombia ya la han visto 3’600.000 espectadores y se proyecta como la más vista en el país en el 2021.



¿Las malas noticias? El cine adulto mainstream ha cosechado decepción tras decepción con las pobres taquillas de La casa Gucci, King Richard, The Many Saints of Newark, El último duelo, Cry Macho, Stillwater... Pero lo peor ha sido para los musicales, ya que In the Heights, Dear Evan Hansen y West Side Story no han logrado seducir a los espectadores.



Resulta importante recordar que, además del coronavirus, el 2021 se vio muy afectado por otra novedosa variable potenciada desde marzo de 2020: la convivencia de estrenos en los cines y en plataformas de streaming. Puede que el público que iba al cine antes de la pandemia todavía no haya regresado a las salas, sea por la comodidad de los estrenos en casa, el miedo al coronavirus, los cambios de hábitos o la limitada vacunación de los niños. En este sentido, Warner Bros. ha sido el estudio más atrevido con sus lanzamientos simultáneos en cines y en HBO Max. Aunque ya no seguirá en 2022, esa estrategia proporcionó novedades de peso en la pequeña pantalla cada mes –Duna como la más importante– y, pese a que quizá no haya rendido especialmente bien en los ingresos por salas, ha servido para dar un gran impulso a su plataforma digital.



'Duna', de Denis Villeneuve. Foto: Warner Bros

Todos los estudios, incluido Disney, han experimentado en mayor o menor medida con las ventanas de distribución (el plazo que tarda una cinta en pasar del cine al mercado interno). Esas pruebas probablemente continuarán en 2022, pero toda solución llega con su problema de la mano.



De esta forma, el mediático pleito –finalmente resuelto– entre Scarlett Johansson y Disney por los ingresos en Disney Plus de Black Widow apunta a que el negocio del streaming se fortalecerá como el campo de batalla en Hollywood.

Las grandes decepciones

'The Matrix Resurrections': una de las mayores decepciones del 2021. Foto: Warner Bros

No todo fue color de rosa en cuanto a estrenos, porque algunos fueron francas decepciones. La más reciente es The Matrix Resurrections, que lució como una sopa mal rendida, un regreso innecesario después de 22 años de la última entrega de la trilogía que encumbró a las hermanas Wachowski y a su protagonista, Keanu Reeves.

Otro problema del 2021 fue la sobreoferta de películas en una misma semana, lo cual ha canibalizado los títulos. El terror ha sido uno de los géneros con más películas y el que ha traído gran cantidad de fiascos. Saw: Spiral; Demonic, del nominado al Óscar Neill Blomkamp (District 9), o Ruega por nosotros son dignas de olvidar.



En ese mismo grupo clasifica Chaos Walking, una floja historia de ciencia ficción vendida con los nuevos Juegos del hambre, o Aquellos que desean mi muerte, que contó con una decepcionante Angelina Jolie.

En las plataformas de streaming también hubo esperpentos mayúsculos: Music, con Sia; Por fin solo en casa, que intentó retomar la exitosa Home Alone; Infinito, con Mark Wahlberg, y Patrulla trueno, una burla que pierde sentido al intentar ser algo más profundo.

Película colombiana 'Tantas almas'. Foto: Medio de Contención Producciones

El brillo de la producción colombiana

Retomando los rodajes y con la expectativa muy alta, la producción local se abrió paso con mucha dificultad en medio de una cartelera repleta de títulos represados y en la cual los exhibidores privilegiaron el cine mainstream de Hollywood.



Sin embargo, apuestas arriesgadas como Memoria se mantuvo por varios meses en las carteleras, a la par que se alzó con importantes premios como el del jurado en el Festival de Cannes para su director Apichatpong Weerasethakul. La coproducción colombo-tailandesa recorre los recovecos de la mente de su protagonista –interpretada por Tilda Swinton–, un reto para el espectador, y fue la representante de Colombia en los Óscar.



Tantas almas, del director colombo-belga Nicolás Rincón Gille, el desgarrador relato sobre un padre, la violencia y el duelo por dos de sus hijos asesinados por los paramilitares, parece un filme documental pero es una ficción dramática rodada, con actores sin preparación, en el Magdalena medio e inspirada en el atroz conflicto que azota el lugar. La cinta representó al país en los Goya.



'El olvido que seremos'. Foto: Cortesía Caracol Televisión

Los documentales Como el cielo después de llover, en el que Mercedes Gaviria encara a su padre, el cineasta Víctor Gaviria; La casa de mamá Icha, el conmovedor regreso de una mujer octogenaria a su natal Mompox luego de vivir por años en Estados Unidos, y Del otro lado, la memoria fílmica del reencuentro de los hermanos Guarnizo con el secuestrador de su madre, son, sin duda, títulos para la historia del cine colombiano.



Llanto maldito, una estupenda muestra de terror hecho en casa de la mano del director Andrés Beltrán, y La noche de la bestia, una comedia sobre un par de metaleros que harán lo que sea por ver a Iron Maiden en Bogotá, se destacan en esta selección que cierra El olvido que seremos.



Aunque se produjo en el 2020 esta última fue la película con la que se reabrieron las salas de cine en el país en el 2021 y obtuvo el Goya al mejor filme iberoamericano. Fue dirigida por Fernando Trueba.



CULTURA Y AGENCIA EFE

En Twitter: @CulturaET