Bafta suspende a Noel Clarke tras acusaciones de acoso a 20 mujeres

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta) suspendió su membresía y el premio obtenido este 2021 al actor y director Noel Clarke, conocido por su papel en la serie Doctor Who, tras las acusaciones de acoso a 20 mujeres, según reveló el diario The Guardian.

En un escueto comunicado, Bafta explicó que esta decisión, que se aplicará "de inmediato y hasta nuevo aviso" se tomó "en vista de las acusaciones de mala conducta grave" vertidas por el citado periódico británico.



La veintena de mujeres alzó la voz y sacó a la luz los comportamientos del actor en el ámbito profesional tras verle recoger el pasado 10 de abril su premio Bafta a la Contribución Británica Destacada al Cine.

Lo acusaron de acoso sexual, toqueteos, comentarios sexualmente inapropiados en el set, o compartir vídeos sexuales explícitos sin consentimiento, entre otros.



Bafta afirmó que, tras anunciar el galardón para Clarke, recibieron "correos anónimos" y otras denuncias "a través de intermediarios" sobre los comportamientos del británico, pero que en ese momento "no se aportaron pruebas" y la organización benéfica no tenía obligación de investigar al actor.

Por su parte, Clarke lo negó "con vehemencia" en un comunicado dirigido a The Guardian. "En veinte años de carrera, he puesto la inclusión y la diversidad al frente de mi trabajo y nunca he tenido una queja", explicó Clarke, que pidió "disculpas sinceras" a los compañeros que pudiesen haberse sentido "incómodos" o "faltados al respeto".

EFE. LONDRES