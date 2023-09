Tras la pérdida de su fecha de estreno a principios de este verano, Bad Bunny, quien estaba destinado a ser la estrella de “El Muerto”, ha confirmado que ya no está asociado con el proyecto, dejando a muchos desconcertados sobre lo que sucedió exactamente.

Cuando Sony Pictures anunció planes para una película de “El Muerto” durante su presentación en el CinemaCon de 2022, la mayoría de los fanáticos se quedaron perplejos. En primer lugar, este personaje es extremadamente oscuro y está lejos de ser una elección popular entre los héroes y villanos relacionados con Spider-Man que los amantes de los cómics desean ver en la pantalla grande.



La creencia generalizada es que Sony le ofreció al famoso rapero y aspirante a actor, Bad Bunny, la oportunidad de elegir entre los personajes de su Universo de Spider-Man, y él optó por asumir el desafío de dar vida a “El Muerto.” Esto tiene sentido dada su aprecio por la lucha libre profesional, una afición que ha demostrado en varias ocasiones dentro del cuadrilátero de la WWE.

Hace algunos meses, se confirmó que “El Muerto” había perdido su fecha de estreno programada para el 12 de enero de 2024, una noticia que no sorprendió a muchos, dado que el proyecto había estado inactivo durante bastante tiempo.



Sin embargo, ahora parece que la película ha sido oficialmente cancelada.



En un perfil publicado por Vanity Fair, Bad Bunny, acompañado de su publicista, Sujeylee Solá, fue interrogado sobre el destino de “El Muerto.” A pesar de que se consideraba ampliamente como su papel soñado, el artista mostró sorprendente cautela al responder.



Aunque “El Muerto” tuvo un breve enfrentamiento con Spider-Man en el cuadrilátero, su principal enemigo fue El Dorado, un ser sobrenatural responsable de otorgar a su familia sus habilidades sobrenaturales. Se había especulado que Tombstone sería el villano principal de la película.



Jonás Cuarón había sido elegido para dirigir el filme basado en un guión de Garreth Dunnet-Alcocer.



Hasta el momento, Sony no ha confirmado si el proyecto seguirá adelante, aunque resulta difícil imaginarlo ahora que Bad Bunny ya no está involucrado en él.



