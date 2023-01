El director de cine Damien Chazelle cree que Hollywood vive atenazado por el miedo en comparación con el hedonismo casi salvaje que reinaba en los años 1920, el escenario de su más reciente película, Babylon, que ya suena con fuerza para la próxima edición de los premios Óscar.

Seis años después del triunfo de La La Land —en aquella inolvidable noche en la que Warren Beatty y Faye Dunaway le entregaron equivocadamente el Óscar a la mejor película en lugar de a Moonlight, que era la ganadora—, el director francoestadounidense Damien Chazelle vuelve a retratar Hollywood, pero ahora en su versión cruda y desmesurada, e interpretada por Margot Robbie y Brad Pitt.



La película, que se estrena el jueves 19 de enero, describe en tres horas un Hollywood justo antes de la llegada del cine sonoro, una fábrica de sueños, pero también la tumba artística de actores y creadores que no lograron adaptarse al cambio.

Brad Pitt junto al mexicano Diego Calva en una escena del filme, que cuenta con unos impresionantes decorados Foto: UIP

Babylon narra los sueños de una aspirante a actriz (Margot Robbie), el desencanto teñido de comicidad de un actor en declive (Brad Pitt) y la suerte del debutante (Diego Calva), un personaje ingenuo que se encuentra inesperadamente detrás de la cámara.

El ritmo en la pantalla es desenfrenado, los rodajes son descritos de forma cruda, la vida de los protagonistas es una serie encadenada de excesos mientras su mundo se desmorona. “Es una carta de amor y al mismo tiempo una carta de odio o de crítica a la industria”, explicó Damien Chazelle en su estreno en París.

El sol de California

A los más cinéfilos la cinta les recordará el polémico libro Hollywood Babylon del cineasta vanguardista Kenneth Anger, publicado en 1965, prohibido y vuelto a publicar en Estados Unidos. Toda una compilación (aunque parcialmente desmentida) de los excesos más sonados de la meca del cine durante décadas. Hollywood ha mirado en ocasiones con benevolencia hacia atrás: el es caso de Cantando bajo la lluvia (1952), un musical que narra con hilaridad los problemas de adaptación de los actores que carecían de una gran voz al cine sonoro.



O más recientemente, The Artist (2011), rodada en blanco y negro, del francés Michel Hazanavicius, película que ganó cinco premios Óscar. La La Land (2016) también era un retrato cariñoso aunque triste de la “ciudad de las estrellas”.



La espectacularidad y la estética brillante de ese musical vuelve a aparecer en Babylon, pero esta vez al servicio de una historia desenfrenada, con montañas de cocaína, vómitos y una diarrea memorable. Los Ángeles era una ciudad aún en construcción cuando la industria cinematográfica la invadió y la transformó irremediablemente.

Babylon muestra un mundo deslumbrante, sin reglas, en el que se rodaba a un ritmo desenfrenado, sin las medidas de seguridad actuales. Chazelle explicó que para el rodaje buscó algunos escenarios naturales en los alrededores de Los Ángeles que aún mantienen ese ambiente de antaño.



“El sol de California, los viejos platós de rodaje... ¡nos metimos a fondo!”, explica.

Damien Chazelle tiene 37 años, es director, guionista y productor. Foto: UIP

El director, conocido por su meticulosidad, hizo visionar a sus actores horas de películas mudas de grandes maestros, desde Murnau a Gance, pasando por David Griffith.



“Solamente los clásicos, para apreciar verdaderamente lo que hemos perdido. Porque creo que perdimos algo realmente muy profundo (...). Desde la llegada del sonido quizás no hemos hecho películas tan sublimes”, asegura. Al mismo tiempo “hay mucha menos droga en el Hollywood actual”, explicó Margot Robbie. “¡Desgraciadamente es verdad!”, bromeó Brad Pitt tras una de las proyecciones de la película.



Chazelle irrumpió en el mundo del cine con Whiplash (2014) y se confirmó con La La Land, con la que se convirtió en el director más joven en ganar un Óscar, con 32 años. En Babylon repite con su director musical Justin Hurwitz, autor de la banda sonora. Precisamente ese es el único premio que se llevó la película en la reciente gala de los Globos de Oro.

Los decadentes años 20

Chazelle vuelve a pintar a Hollywood con todo su lujo e inmerso en unos años locos en los que no había reglas, o apenas empezaban a gestarse.



“No conocemos realmente este periodo, justo antes de la llegada del sonido, cuando había una libertad que normalmente asocias con los años 1960”, explica el realizador en un francés perfecto gracias a sus orígenes familiares: su padre es un matemático francoestadounidense y su madre, historiadora.



El ambiente en los rodajes de la época muda de la meca del cine “quizás era más brutal, un poco más violento, un poco más siniestro, pero también más cómico”, dice. “Hay algo rico y complejo en esa época que me inspiró”, añade.

Los excesos son parte central de la historia. Foto: UIP

La encrucijada actual

El Hollywood actual, que Chazelle refleja con ternura y benevolencia en La La Land, también ha cambiado, pero quizás para peor, cree este director.



“Estamos en una encrucijada, realmente”, medita. “Actualmente, en Hollywood hay mucho miedo, y no hay mucha gente dispuesta a arriesgarse. Se siguen haciendo grandes películas, afortunadamente, pero es una época en la que reina el miedo”, añade.



Aunque en el 2020 rodó para Netflix una miniserie titulada The Eddy, acerca de un club de jazz parisino, Chazelle reitera su amor por el cine.



“La gran pantalla es algo diferente, una experiencia ininterrumpida, no dividida en capítulos. Es como un viaje con las drogas: cuando sales del cine, el mundo parece diferente, algo ha cambiado”, describe.

La La Land fue un éxito enorme, pero Chazelle afirma que le costó bastante sacar adelante Babylon, con un presupuesto de unos 80 millones de dólares, en buena parte gastados en unos decorados extravagantes y centenares de extras.

“Hace treinta o cuarenta años no era extraño ver películas como esta. Pero financiar este tipo de filmes no es fácil hoy en día, así que es más importante que nunca demostrar que aún pueden existir”.



“El desafío en la actualidad es hacer algo que justifique la gran pantalla, porque no podemos meter cualquier cosa en ella. Hay que luchar por ese privilegio”, reivindica.

Chazelle mantiene, sin embargo, su optimismo sobre el futuro de la industria cinematográfica en Hollywood. “La gente muere, pero Hollywood, la industria y el arte no mueren, esa es la ironía”, explica. “Hace cien años que venimos diciendo que el cine morirá en breve, o que ya murió, pero el cine y el arte son una historia de muerte y renacimiento, son ciclos”, concluye.



Con información de AFP

