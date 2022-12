Una de las películas más esperadas para este 2023 es ‘Babylon’, la cual es protagonizada por Brad Pitt y Margot Robbie. Este filme se estrenará el próximo 23 de diciembre en los cines, sin embargo, se han dado a conocer ciertos secretos del rodaje y sus personajes.

Para hacerle promoción a la película Pitt y Robbie tuvieron una entrevista con Waleed Aly en ‘The Project’. El intérprete del ‘Club de la pelea’ confesó que pidió que incluyeran un beso con su coprotagonista en la película.



"No, no estaba en el guion. Lo había pedido, si podemos decir eso. Sabes, ¿Cuándo iba a tener la oportunidad de hacer esto de nuevo? Y lo hicimos", comentó Pitt entre risas. Asimismo, Robbie también aprovechó para dar su punto de vista y añadió: “También podría agregar que Nellie (el personaje de Margot) besa a quince personas en esta película", expresó.



Esta no es la primera vez que los actores están juntos en un proyecto. En el pasado habían participado en la última película de Quentin Tarantico, ‘Once Upon A Time… In Hollywood”, sin embargo no compartían escenas románticas juntos.

Margot Robbie también confesó en la entrevista que la escena del beso estuvo bien: “Besar a Brad fue genial y aunque la primera toma salió bien, el director dijo: “No, hazlo de nuevo. Eso realmente funciona'. Yo estaba como: ‘Oh, genial’”, afirmó.



Es importante mencionar, Margot Robbie fuera de la pantalla está casada con Tom Ackerley, con quien co fundó su productora LuckyChap Entertainment.



‘Babylon’ es la nueva película del director Damien Chazelle, quien también realizó La ciudad de las estrellas (La La Land). Este filme también cuenta con la participación de Tobey Maguire, Phoebe Tonkin, Olivia Wilde y más.

