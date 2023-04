Los India Catalina son los premios más famosos para la televisión y este año tuvo un protagonista inesperado: la televisión pública ganó 29 premios y humilló a los canales privados.

En lo que todos estamos de acuerdo es en que el premio a toda una vida se lo hayan dado a Alejandra Borrero, merecimiento total: siempre ha estado actuando con rigor, calidad y poder. Un aplauso glamuroso para ella.

La controversia está en que el concurso se convirtió en un 'reality' donde si consigues votantes, como en mala democracia, ganas aunque nadie lo haya visto. Todo muy raro ya que el público escogió a 'Leandro' como lo mejor y a POMBS: La Universidad de la corrupción en web, pero no clasificaron pa’ nada más.



Lo más raro fue en la ficción donde perdieron las reinas del rating y el sabor popular 'Arelys Henao, canto para no llorar' (Caracol) y 'Leandro Díaz' (RCN). Señal, el canal TRO y Teleantioquia derrotaron a Caracol, RCN, Prime, Netflix y Disney. ¡Una revolución televisiva! literalmente: no vista.



Otra controversia va por cuenta de 'La sinfonía de los bichos raros' de Teleantioquia, que ganó 5 premios sin haberse emitido en su totalidad y que según denuncia Alexánder Rodríguez no cumplía con los tiempos del concurso, pero parece que todo paisalandia la vio, la amó y la votó.

Una queja más fue que las libretistas fueron ninguneadas por el concurso. Nubia Barreto, coguionista de 'Noticia de un secuestro', expresó “su enorme desazón” ya que en la categoría Libreto de ficción original o Adaptación los guionistas de 'Noticia de un secuestro' brillan por su ausencia. Y deja sentada su “protesta por la displicencia mostrada hacia los libretistas que concursaron”, mientras recuerda que “las obras no se escriben solas, no las escriben las productoras, ni los directores, ni los canales o las plataformas”.



Los Catalinos parece que hicieron el cambio, y ahora son para la televisión pública, lo cual todo bien porque allí se hacen cosas interesantes, pero queda la idea de que se está premiando sin ver.



En todo caso, quien gana es quien goza. Señal Colombia debe estar feliz, ganó 12 premios. De esos premios solo he visto algo de 'Nación rebelde', 'El cubo inquisidor' y 'Frailejón Ernesto Pérez'. Felicitaciones en todo caso a Señal por tantos premios.



La invitación será a que busquemos estas obras revolucionarias y multipremiadas y las veamos: 'Territorio mágico' y 'Las voces del río' (Señal), 'La sinfonía de los bichos raros' (Teleantioquia) y 'Camisa de fuerza' (Canal TRO). En el resto de premios triunfó lo de siempre en información: 'Noticias Uno' (NTC), 'Citynoticias', 'CM&' y 'Los informantes' (Caracol). Algo de consolación para 'Leandro' (RCN) y 'Arelys' (Caracol), 'Gol Caracol' y 'MasterChef Celebrity' (RCN).



Parece que los premios India Catalina sufrieron de dos populismos: los televidentes que no ven, pero votan, y los sabios que tampoco ven, pero premian. Ojalá estos premios lleven a que veamos más la televisión pública porque los populares estamos en otra parte.



Columna El otro lado, de Ómar Rincón, crítico de televisión. Correo orincon61@hotmail.com.