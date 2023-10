'Awareness': la nueva producción de Amazon Prime Video

El renombrado actor Pedro Alonso, conocido por su icónico papel como 'Berlín' en la exitosa serie 'La casa de papel', compartió sus pensamientos sobre la actuación y su próximo proyecto cinematográfico en una reciente entrevista. Alonso comenzó citando a Marlon Brando, a quien muchos consideran el mejor actor de todos los tiempos.



"Él decía que todos mentimos y que un actor es especialista en mentir, aunque creo que lo decía en gran medida para desmitificar que él era quien era", comentó Alonso sobre Brando.

Sin embargo, el actor español rápidamente se distanció de la perspectiva de Brando, quien es recordado por su papel como el mafioso Vito Corleone en "El Padrino".



"Cuando dicen que los actores mienten, en mi caso digo que no. Yo intento entrar en esa verdad, aunque sea una verdad disociada. No actúo por imitación; sé que hay quienes lo hacen, pero no es algo que me interese", afirmó Alonso. "Lo que me mueve como actor es llevar esta disposición lo mejor posible, y para eso hay que mentir menos. Si me piden llegar a cierto estado y siento que no llego, se lo voy a decir al director", explicó.



En relación a su próxima película, "Awareness", Alonso siempre creyó que interpretaría al padre de un adolescente rebelde, interpretado por Carlos Scholz, conocido por su papel en "Toy Boy", quien tiene el poder de proyectar ilusiones visuales en la mente de los demás.



La película, que se estrenará en Prime Video, es una historia de ciencia ficción en la que ambos personajes masculinos, junto con una chica de carácter fuerte interpretada por María Pedraza de "Élite", intentan escapar de grupos que pretenden apropiarse de los poderes del joven.



"Podríamos habernos quedado en la zona de confort, pero el director me señaló una puerta que no había notado cuando leí el guión, y con eso, pude aventurarme a explorar diferentes aspectos del personaje", destacó Alonso. Su personaje es descrito como alguien descuidado físicamente y que aparenta tener más de 50 años.



El director de la película, Daniel Benmayor, compartió que la historia de 'Awareness' se inspira en la manipulación presente en la sociedad. La idea de que quien revela algo primero, incluso si es una mentira, parece tener la verdad.



"Entonces, ¿por qué no explorar la manipulación psicológica y del pensamiento, y permanecer invisible? Eso es lo que define a la película: un joven que busca su identidad y está escondido", relató el cineasta.



Además, Benmayor destacó la oportunidad de incursionar en la ciencia ficción desde una perspectiva no anglosajona. La película incluye más de mil planos de efectos visuales, escenas de acción con automóviles destrozados, explosiones y el uso de drones para capturas impactantes.



Por su parte, el actor Carlos Scholz expresó su entusiasmo por la película y la oportunidad de jugar con su imaginación, como lo haría cualquier niño."Me maravillo al ver a mi sobrino de cinco años jugar, porque está inmerso en su propio mundo y nada lo distrae. Pensé: puedo hacer lo que quiera con un superpoder, imaginarme como un superhéroe, y luego el trabajo de posproducción se encargará del resto", bromeó Scholz.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.