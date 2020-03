Avianca TV / El otro lado

Escribí que si querías aburrirte fueras al entretenimiento de los aviones. La gente de Avianca me llamó y contó cómo diseñaban su entretenimiento. Y fue muy ilustrativo; por eso, decidí contarles a los lectores cómo se programan las películas y series para los aviones.



El proceso de selección es insoportable: primero hay que mirar la disponibilidad de los productos de los estudios que dominan el mercado; luego, validar los derechos en los territorios en los que opera Avianca; confirmar que hay disponibilidad en los idiomas solicitados por Avianca (español, portugués e inglés); seguir lo que dicen las críticas, los premios, los géneros, las temáticas.

En todo el proceso de selección, tener en cuenta no ofender a ningún viajero: o sea, complacer a la tía, al cura, al derechoso y moralista por encima de toda estética o aventura de arte.



La idea es no quedar mal con nadie, por eso se selecciona las películas Blockbusters que han sido estrenadas en salas en Estados Unidos tres meses antes; esas que se consideran ‘clásicas’. Las de Netflix o Apple no están disponibles para aerolíneas.



Para evitar líos, se editan escenas de violencia, sexo, palabras malsonantes, accidentes aéreos, referencias al 11/9/01, aeropuertos, o referencias a determinadas líneas aéreas. Pocas aerolíneas llevan películas de terror, y nada de cine para adultos. Solían llevarse muchos documentales de naturaleza, pero parece que hay una clara tendencia a seleccionar más de ‘lifestyle’ últimamente.



El caso más alucinante son las versiones especiales para el Middle East, donde se añade la edición de determinadas cuestiones relacionadas con la religión y cultura (por ejemplo, referencia a Dios, musulmanes, al cerdo como animal o comida, banderas religiosas).



He aquí las escenas curiosas que deben ser editadas en las aerolíneas de Middle East: besos largos de más de 5 segundos, danza del vientre, apareamiento de animales y los genitales, funciones corporales y los ruidos asociados, animales acuáticos extraños, ratones, escenas de vudú, referencias al Golfo Pérsico, Israel, Irán; referencias a catástrofes naturales, referencias a la evolución humana de Darwin. Religión mata libertad, modernidad y humanismo.



Como se puede ver, para poder entretener en los aviones hay que saltar muchas prohibiciones sexuales, religiosas y no causar pánico con las aeronaves. Se trata de un oficio de no ofender ninguna moral de cuerpos. No es culpa de Avianca ni de las aerolíneas, es que así es el cine y la tele en los aviones.

La oferta de Avianca es de más de 200 episodios de televisión, más de 100 películas, más de 250 álbumes musicales. Con respecto al año 2017 han aumentado un 130 por ciento el total de contenido. En películas internaciones pasaron de tener 5 películas a 12 títulos y tienen una rotación de contenido mayor.



Hay mucho para ver, es verdad, solo que debe ser entretenimiento apto para todas nuestras formas morales de censuras para, así, dejar contentos a todos los pasajeros, por eso es un entretenimiento conservador.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com