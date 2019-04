La crítica se arrodilla ante 'Avengers: Endgame'

Luego dela montaña rusa de emociones de quienes ya han visto Avengers: Endgame; de los memes malintencionados de quienes quieren arruinarle la experiencia a los que aún no la han visto y de una sensación totalmente positiva acerca del impacto y solidez como una de las mejores producciones de superhéroes del cine contemporáneo, la crítica también se pronunció acerca de la película que anuda a todo un Universo de Marvel en el cine.

Después de los eventos devastadores de 'Avengers: Infinity War', los Avengers o Vengadores –como también se les conoce- tienen que asumir el mayor reto al tratar de restaurar el orden perdido y asumir las consecuencias de esas acciones, Así es la base argumental que millones de fanáticos y conocedores profundos de esas narrativas encontrarán en la película, pero siempre hay algo más.



Así lo reconocen algunos de los críticos de las publicaciones más importantes de cine y entretenimiento. Sin spoilers o detalles que puedan afectar su visionaje, estas fueron algunas de esas opiniones, que en su mayoría, encumbran a 'Avengers: Endgame' al título de clásico instantáneo.

“Todo el universo se rendirá ante ella (…) A veces puede parecer cursi, pero sus creadores saben como ‘sacar las castañas del fuego hacer que se vean sabrosas’”, dijo Todd McCarthy, de The Hollywood Reporter.



Por su parte Owen Gleiberman en Variety la define como un “truco de magia genialmente elaborado”. El crítico alaba que sea una producción con matices que van de lo oscuro, a lo arriesgado e impactante.



Mientras que Eric Kohn de la revista IndieWire asegura que se trata de “un viaje tan nostálgico como épico que supera ampliamente las expectativas”. A la par con A.O. Scott, de The New York Times, que la ubica como " un monumento a la efectividad, un logro adecuado para una saga que se ha dado cuenta de cómo ser lo suficientemente buena para suficiente gente durante el tiempo suficiente".

Brian Lowry de CNN también usó la frase “épico en todos los sentidos”, en contraste con Scott Mendelson, que rompió un poco el entusiasmo de sus colegas al comentar en la revista Forbes que se trata de un filme que “no tiene demasiada lógica interna, sufre de claustrofobia narrativa y la acción deja mucho que desear (...) Una película meramente aceptable".



En total desacuerdo con el punto de vista de Peter Bradshaw, del diario The Guardian para quien es en realidad una “mezcla de forma irresistible la acción y la comedia, garantizando ofrecer una inyección de adrenalina gracias a los múltiples placeres que ofrece”.



Mientras que Manuel Piñón de la revista española Fotogramas remata: "Habrá más películas de Marvel. Algunas serán incluso mejores que las que han estrenado durante esta década larga. Lo que es seguro es que no habrá ya ninguna más grande que 'Vengadores: Endgame'.



