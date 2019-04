''Avengers: Endgame' es la película más oscura de todas'

Una épica batalla de la que no se puede adelantar ni un ápice. Es mortal y sorpresiva como muchos intuyen; sin embargo, el drama es el ingrediente que más pesa en esta receta de acción y humor, en la que un grupo de devastados superhéroes intenta sobreponerse y restablecer la vida como era antes del caos. Estos curtidos e invencibles seres están afectados física y emocionalmente. Muchos no lo vislumbraron, pero sus héroes están desmoronados.



Esa es la clave de la nueva y última entrega de los Avengers –conocidos en español como los Vengadores–, que, bajo la dirección de los hermanos Anthony y Joe Russo, logra la mayor conexión emocional entre los personajes y su audiencia. Avengers: Endgame, que ya se encuentra en las salas de cine del país, luego de batir récords en la preventa de boletas para el fin de semana (se adquirieron 850.000 entradas), es el final de este grupo de superhéroes como lo conocemos.

“Es que esta película está muy bien compensada, oscila entre la grandilocuencia y la intimidad”, comenta el actor Don Cheadle, que se ha puesto el traje de War Machine en varias de las 22 películas que integran el MCU, la sigla en inglés del Universo Cinematográfico de Marvel, y quien regresa con su personaje para el cierre magistral de Endgame.



Es complejo de entender y de explicar, pero este universo que durante las últimas dos décadas ha acumulado unos 20.000 millones de dólares en la taquilla mundial de 21 títulos –una cifra que, seguramente, seguirá engrosándose con Endgame– se nutre de guerras intergalácticas, castas, enemistades, gemas del infinito, un villano poderosísimo (Thanos), viajes en el tiempo y un mundo cuántico, entre otros detalles. Eso, sin mencionar la humanidad sumida entre los odios de seres superiores, además de la eterna lucha de héroes y villanos.



Alrededor de lo que iba o no a suceder en Avengers: Endgame se tejieron toda suerte de teorías respecto a su desenlace, tras los devastadores hechos acontecidos en su predecesora, Infinity War (2018), siendo el culmen de la tragedia el literal desvanecimiento de más de la mitad de los superhéroes de la casa Marvel. Muchas se enfocaron en lo que sucederá con los protagonistas de esta saga cinematográfica, que han encabezado los seis vengadores originales: Black Widow (Scarlett Johansson), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Iron Man (Robert Downey Jr.), Ojo de Halcón (Jeremy Renner) y Capitán América (Chris Evans).

‘Los Avengers están muy mal’

“Creo que Endgame es la película más oscura de todas, de alguna manera, y la más pintoresca, de otra. Se siente como una especie de drama, como una pequeña película independiente enfocada en las tragedias de sus personajes, pero combinada con la más costosa, grande y visualmente impactante película de efectos especiales que te puedas imaginar”, dice el australiano Chris Hemsworth, el famoso dios nórdico Thor.



Una de las características de Marvel es su capacidad de entramar los relatos de sus filmes de superhéroes, algo que se ha convertido en una marca indeleble de las 22 películas del MCU.



“Jamás me hubiera podido imaginar qué tan lejos iba a llegar esto en los últimos 20 años. Jamás visualicé que tantos personajes del Universo Cinematográfico de Marvel estarían en un solo set, en la misma historia, complementándose y generando un efecto los unos en los otros. Es realmente un gran logro de todos aquellos que en Marvel mantuvieron unida esta mitología, de una forma divertida para crear historias que funcionan para los cómics y al mismo tiempo funcionan cuando las conviertes en películas de acción”, agrega Cheadle, recordado por su actuación en Hotel Rwanda.

El australiano Chris Hemsworth es el famoso dios nórdico Thor. Foto: Marvel- Cinecolor

Acerca de la presencia salvadora de la Capitana Marvel en el ensamble de Endgame, la ganadora del Óscar Brie Larson (la actriz que la interpreta) comenta que su personaje se “ha transformado, ha madurado, está muy involucrada y tiene conocimiento y manejo de sus poderes. Es consciente de lo extremadamente poderosa que es”.

Pero ella destaca algo que un fan promedio de los cómics o filmes de los superhéroes de Marvel no pensó que escucharía: “Los Avengers están muy mal, ella está lista para pelear y el grupo la necesita”.



Como hecho curioso, la crítica y la fanaticada han coincidido en las fortalezas de Avengers: Endgame y se han rendido ante las tres horas que dura el relato. Un punto de encuentro que rara vez ocurre. “Es un monumento a la efectividad, un logro adecuado para una saga que se ha dado cuenta de cómo ser lo suficientemente buena para suficiente gente durante el tiempo suficiente”, señaló A. O. Scott, crítico de The New York Times.

