'Avatar' y otros grandes estrenos de Netflix que llegarán en febrero

Este mes, Netflix se sumerge en el mundo del animé, superhéroes y activismo, ofreciendo una emocionante mezcla de historias en streaming. La plataforma apuesta por la acción y la adrenalina, destacando relatos de personas enfrentándose a complicaciones peligrosas para alcanzar sus objetivos personales.



Además, se incluyen opciones románticas para celebrar el Día del Amor y la Amistad, así como dosis de suspenso para acelerar las emociones.



Estos son los estrenos más destacados para los próximos días en la plataforma:



Avatar: la leyenda de Aang

(Estreno: 22 de febrero): Basada en la famosa serie de animé, la historia sigue a los hermanos Katara y Sokka, quienes despiertan al joven Aang de una larga hibernación. Descubren que es un Avatar con poderes para derrotar a la cruel Nación del Fuego.

Perdidos en la noche

(Estreno: 1 de febrero): Dirigida por el mexicano Amat Escalante, la película protagonizada por Juan Daniel García Treviño y Ester Expósito narra la búsqueda de Emiliano, un joven que indaga la desaparición de su madre activista y se ve envuelto en la familia Aldama.

Mea culpa

(Estreno: 23 de febrero): Tyler Perry protagoniza este drama donde una abogada penalista debe elegir entre la familia, el deber y sus deseos al defender a un artista acusado de asesinato.



A través de tu mirada

(Estreno: 23 de febrero): La tercera y última entrega de esta trama sigue el romance atípico de Raquel y Ares, quienes, a pesar de formar otras parejas, no pueden olvidarse. ¿Lograrán superar los obstáculos y estar juntos?

Siempre el mismo día

(Estreno: 8 de febrero): Basada en la novela de David Nicholls, esta miniserie sigue las vidas entrelazadas de Emma y Dexter, quienes después de una noche juntos siguen caminos separados pero permanecen amigos.

Einstein y la bomba

(Estreno: 16 de febrero): Este docudrama explora la vida de Einstein después de huir de la Alemania nazi, utilizando imágenes de archivo y sus propias palabras para sumergirse en la mente del genio torturado.

