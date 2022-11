Lo nuevo de ‘Avatar’ fue a dado a conocer hoy en un espectacular tráiler en el que se revela de qué va la secuela en la que transcurren 15 años después de la historia original con los personajes de Sam Worthington y Zoe Saldaña siendo padres e limitándose mucho más a la hora de tomar riesgos; la historia retoma el mensaje ecologista de la cinta original.

"Como padre de cinco hijos digo '¿qué pasa cuando todos esos personajes maduran y se dan cuenta de que tienen otra responsabilidad más allá de su supervivencia?'", explicó James Cameron hace unos días en el arranque de la gira promocional de ‘Avatar: The Way of Water’.



Con este adelanto de más de dos minutos, queda constatado lo que Cameron aseguró que gran parte de las escenas se rodaron bajo el agua, cosa contraria a filmes como ‘Aquaman’ o la nueva versión de ‘Little Mermaid’, las cuales han tirado de avances tecnológicos para evitar sumergirse.



"Si quieres que parezca que la gente está bajo el agua, entonces tienen que estar bajo el agua -señaló-. Si estuvieras haciendo un western estarías aprendiendo a montar a caballo".

‘Avatar: The Way of Water’ llega a los cines de todo el mundo el 16 de noviembre como la secuela de ‘Avatar’, considerada aún la cinta más taquillera de la historia desde su estreno en 2009.



La película dirigida por James Cameron desplegó hace 13 años una impresionante tecnología 3D y mezcló actores reales con otros generados por ordenador para contar el enfrentamiento entre humanos, con Jake Sully (San Worthington) a la cabeza, y los 'na'vi', unos seres azules de tres metros de altura y profundos ojos amarillos que viven en un lejano planeta en el que hay un valioso mineral.



La vida sostenible de los 'na'vi' y la historia de amor entre los protagonistas -Worthington y Zoe Saldaña, como 'Neytiri', se convirtió en el mayor éxito de la historia del cine, con una recaudación de 2.743 millones de dólares el año de su estreno.

‘Avatar’ responde al desencanto de James Cameron

Cameron no es el primer cineasta que muestra públicamente su desencanto con el cine de superhéroes. Hace unos años, Martin Scorserse despertó un agitado debate tras considerar que las películas de Marvel estaban más cerca de ser "un parque temático" que de ser cine, entendido como expresión artística.



En pleno arranque de la gira promocional de ‘Avatar: The Way of Water’, James Cameron ofreció una entrevista con el diario The New York Times en la que criticó la falta de madurez que, según su parecer, tienen los protagonistas de las películas de Marvel y DC Comics.

"Cuando veo todas esas películas grandes y espectaculares, me refiero a Marvel y DC no importa lo mayores que sean sus personajes, todos actúan como si estuvieran en el instituto", aseguró el veterano cineasta.



De acuerdo con Cameron, los protagonistas de estas franquicias "tienen relaciones, pero realmente no" y "nunca cuelgan sus espuelas por sus hijos".



"¿Las cosas que realmente nos ponen los pies en el suelo y nos dan poder, amor y un propósito? Esos personajes no lo experimentan, y creo que esa no es la manera de hacer películas", añadió.

El Universal / México (GDA)

