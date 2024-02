Avatar: la leyenda de Aang, aplaudida por la crítica poco antes de su estreno

A pocos días de su estreno, la crítica especializada ha aplaudido la producción live action de Avatar: la leyenda de Aang, de Netflix.

Así que esta producción de fantasía épica basada en leyendas asiáticas, que tiene como protagonista a un niño de 12 años que se convierte en la esperanza de paz entre diferentes reinos, puede repetir el éxito relativamente reciente de One Piece.



Con una mayoría de elenco de origen oriental, esta producción mostrará nuevas caras y busca “hacerle justicia”, a la serie animada que se convirtió en un clásico y cuyos fanáticos están ávidos de seguir la historia en este formato.

Falta poco para el estreno en Netflix, el 22 de febrero. Por lo pronto, la crítica -que tuvo acceso al primer capítulo- ya ha hecho públicos sus comentarios acerca del primer episodio de la serie. “¡Avatar: La leyenda de Aang me atrapó desde el principio! Qué mundo tan hermoso y emocionante.¡Ese elenco funciona muy bien!”, escribió Tessa Smith, de Rotten Tomatoes. Además, agrega que no puede esperar por ver más de la historia.



"¡El primer episodio de Avatar: La leyenda de Aang en Netflix es espectacular! -afirmo Rama’s Screen, de The Astra Awards-. Esta versión live-action le ha hecho una justicia increíble al antiguo animado. El elenco es fantástico, las imágenes son extraordinarias y Gordon Cormier (Aang) es una revelación".

La serie estará compuesta de ocho episodios de una hora. Estará protagonizada por Gordon Cornier, en el papel de Aang, el niño que debe aprender a dominar los cuatro elementos para restablecer la armonía. Actúan también Ian Ousley, Kawentiio, Dallas Liu, Ken Leung, además de Paul Sun-Hyung Lee y Daniel Dae Kim.

