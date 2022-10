El reestreno de la película ‘Avatar’ ha causado gran confusión entre los amantes del cine y aficionados del filme, dado que han comprado las entradas creyendo que se trata de la segunda parte, la cual será estrenada en diciembre.

Los espectadores no tenían conocimiento de que, 13 años después del lanzamiento original, la cinta regresa a las grandes pantallas temporalmente como un abrebocas de la segunda parte.



Lo curioso es que en Madrid, España, las filas en los cines fueron sumamente largas y se sintió la emoción y ansiedad por el gran estreno que muchos estuvieron esperando desde hacía más de seis años.



Llevo toda la semana planeando con mis amigos ir a ver avatar2.

Todos súper emocionados.

Ayer nos enteramos de que era la 1

😑

Ahora bien, ¿es falta de comprensión lectora o publicidad engañosa?

Porque creo que se culpa al espectador cuando no es culpable para nada#Avatar pic.twitter.com/iKNb9dvt7a — Mate (@PaddyPiruleta) October 1, 2022

La producción audiovisual no se había podido realizar por cuestiones técnicas. Su trama se desarrolla casi por completo bajo el agua y el director, James Cameron, requería de los avances tecnológicos actuales para su ejecución.



No obstante, cuando los aficionados comenzaron a ver que se trataba de la misma película de años atrás, abandonaron las salas y abuchearon al personal del cine.

La familia de mi novio y yo fuimos todos emocionados al cine a ver disque avatar 2 y quedamos 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡 porque era la pinches 1 — demon. (@Nathaliaguto) September 26, 2022

Usuarios de Twitter han manifestado su inconformidad y han solicitado que se les devuelva el dinero ante la confusión, así como lo expresó uno de los internautas: “Llevo toda la semana planeando con mis amigos ir a ver ‘Avatar 2’. Todos estaban súper emocionados. Ayer nos enteramos de que era la primera . Ahora bien, ¿es falta de comprensión lectora o publicidad engañosa? Porque creo que se culpa al espectador cuando no es culpable para nada. Ni en el trailer que salta en YouTube ni en el cartel sale que es el reestreno de la uno”.



No obstante, según lo que dicen varios trabajadores de las salas de cine, la publicidad no es engañosa, ya que en el anuncio resalta el reestreno de ‘Avatar’ y no el estreno de ‘Avatar: El sentido del Agua’, que es el título del nuevo largometraje.

El estreno será el 16 de diciembre del presente año.

#Avatar



🔵 NOVEDAD 🔵



James Cameron agradece a los fans por ir al reestreno de la primera película.#AvstatTheWayOfWater se estrena el 16 de DICIEMBRE.pic.twitter.com/bFBEc0COac — 《Previously FILMS》 (@PreviouslyFilmx) September 29, 2022 .

