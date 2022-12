Avatar regresa bajo el agua. Han pasado más de 10 años desde que el mundo entero quedó absorto en la epopeya fantástica y futurista de James Cameron en Pandora, la ficticia luna de un planeta semejante a Júpiter ambientado en el año 2154. Pese a la espera, esta primera entrega sigue siendo la película más taquillera de todos los tiempos –casi 3000 millones de dólares– superando a Avengers: Endgame, Titanic –del mismo Cameron– y Star Wars.



Debido a su cuantiosa inversión, esta segunda entrega “debe ser la tercera película más taquillera para que genere ganancias”, según el propio director, pero ¿podrán romper sus propios récords y hacerlo de nuevo: deslumbrar a la audiencia con las preguntas más agudas sobre el futuro de la humanidad?

Foto: Disney

Desde sus inicios, la cinta obsesionó a James Cameron. El director de Titanic, Terminator, Aliens, True Lies, soñó con ella desde los 19 años pero no fue sino hasta el 2009 –cuando finalmente inventaron los medios para su realización– que la historia vio la luz el 17 de diciembre de ese año. Enseguida la cinta recibió tres Globos de Oro, fue nominada 9 veces en los Premios de la Academia, de los cuales obtuvo la victoria en 3 categorías.



El mundo de Pandora está habitado por la desarrollada raza de humanoides extraterrestres Na’vi, los cuales son dueños de un mineral que podría resolver la crisis energética de la Tierra. Debido a la toxicidad de la atmósfera, el programa Avatar consigue que los seres humanos puedan unir sus conciencias a un cuerpo Na’vi y sobrevivir en el aire letal para imbuirse en este mundo. Jake Sully (Sam Worthington), un ex marino parapléjico, llega con la misión de infiltrarse, pero se involucra tanto en la cultura que termina descubriendo un nuevo hogar y el amor de una de sus líderes, Neytiri (Zoe Saldaña).



En esta segunda entrega, la invasión humana regresa y la ahora familia Sully es forzada a buscar una nueva tierra junto al clan Metkayina que vive en armonía con los océanos. Pero no será tan fácil adaptarse a este nuevo mundo bajo el agua. El elenco sigue protagonizado por la pareja de la primera cinta, junto a la nominada al Premio de la Academia® Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis y como una sorpresa, la ganadora del Premio de la Academia® Kate Winslet – después de casi 25 años de haber trabajado junto a Cameron en Titanic–. Sin embargo, la novedad de esta entrega se basa en la apuesta generacional: los hijos adolescentes de la pareja interpretados por Britain Dalton, James Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion y Bailey Bass. Esta vez el tema principal será la familia y la responsabilidad generacional.

Foto: Disney

Avatar es la experiencia cinematográfica definitiva en el cine FACEBOOK

Este nuevo viaje cinematográfico bajo los océanos de Pandora promete superar la primera cinta. Para esta ocasión, utilizaron una tecnología de punta para capturar actuaciones bajo el agua y conseguir mayor verosimilitud, algo que nunca antes se había hecho. Con el fin de mejorar las actuaciones, el elenco estudió buceo libre con el experto internacionalmente reconocido Kirk Krack.



Además, un equipo construyó un tanque enorme en los estudios de Manhattan Beach, donde se encuentra la compañía de producción de Cameron y Landau. El tanque contenía suficiente agua para permitir que el cineasta reprodujera las condiciones oceánicas del mundo real. El excéntrico director Cameron fue el primer ser humano que alcanzó el punto más profundo del planeta en solitario –la fosa de las Marianas, en el oceano Pacífico–, en 2012. De ahí su relación con el agua. “Entras en una sala de cine y te transportan a un mundo de fantasía ficticio. Cuanto más puedas suspender tu incredulidad, más divertido es. Todos vamos a unir nuestras manos y saltar juntos a Pandora. Va a ser divertido”, agrega Cameron.



Los fanáticos que aguardaron pacientemente esta cinta quedarán satisfechos al saber que durante los 10 años, no solo se creó la secuela El camino del agua sino que se escribieron los guiones de toda la saga que estará compuesta de cinco películas. Estas se estrenarán cada dos años hasta 2028. "Quería trazar un mapa de todas las historias y luego obtener la economía de escala de capturar a los actores en varias películas y luego filmar la acción en vivo", señala el director.

‘Te veo’ es la expresión que utilizan los Na’vis cuando hay un enlace tan íntimo entre ellos que se funden sus sentidos y ven el alma del otro. Ahora, en el 2022, esa expresión Na’vi parece más cercana. El universo de Avatar se presentará ante una audiencia más vulnerable que ha vivido una pandemia y que percibe rumores de guerras. Por eso, además de los avances tecnológicos y la preocupación por la preservación de la naturaleza, uno de los mensajes que más atesorarán sus fanáticos es aquella forma de amar y relacionarse para ver en las profundidades de las personas.



A partir de este jueves 15 de diciembre, Avatar se propone llegar a lo más hondo del corazón de sus espectadores. EL TIEMPO habló con Jon Landau, productor de Titanic y Avatar sobre la esperada película.

Foto: Disney

Avatar es una cinta que habla del futuro de la humanidad, ¿cuál es el mensaje que la nueva secuela le da a este mundo de 2022, que se siente más vulnerable que en 2009?



Avatar es una película que reflexiona sobre nuestro mundo. Plantea la pregunta de por qué alguien está invadiendo otros territorios. También celebra la diversidad de culturas, de los indígenas y su historia. En esta película, la familia Sully se convierte en refugiada. Se ven obligados a huir de su hogar y deben buscar un refugio seguro con otro Clan, que son personas que no se parecen a ellos. Sabes que en Avatar tenemos una expresión: ‘Te veo’. Y significa mucho más que literalmente eso. Se trata de reconocer a las personas y reconocer la diversidad que todos tenemos en nuestro planeta. Esperemos que le enseñe a la gente de todo el mundo que hay que abrazar esa diversidad, que entiendan que todos estamos conectados como un solo pueblo y tenemos que proteger nuestro mundo así como unos a otros de aquellos que usan su poder para atacarnos.

Es una historia de familia, pero a la vez muestra cómo las nuevas generaciones deben asumir el mundo, ¿cómo ve este papel?

Parte de nuestra historia, especialmente a medida que nos adentramos en las secuelas, trata sobre el traspaso del manto de responsabilidad. Los adolescentes no están seguros de sí mismos, no saben cuál es su papel en la vida, viven a la sombra de sus padres, pero encuentran un propósito para sí mismos en la vida y sí, pueden marcar la diferencia.

Jon, usted ha estado produciendo la secuela durante más de una década junto a James Cameron. ¿Tiene alguna historia que atesore sobre este largo proceso?



Si tuviera que compartir una historia sería cuando tuvimos que hacer algunos bucles para reemplazar unas líneas de diálogo con Zoe para el personaje de Neytiri. Yo estaba en Nueva Zelanda y ella en Los Ángeles. Pasamos unos 20 minutos de escenas de la película. Cuando terminaron, volví a la conexión de video a través del Zoom que teníamos. Zoe estaba llorando al ver las escenas por la emoción que sentía y por cómo era su personaje. Para mí, esa fue una de las experiencias más gratificantes en la realización de la película.

Foto: Disney

Carpenter, ganador del Premio de la Academia a la Mejor Fotografía por Titanic. Foto: Disney

El agua es el centro para muchas culturas indígenas en Latinoamérica. ¿Cuál es el significado del agua?

El agua da y toma y es el flujo uniforme de la vida. El agua está fluyendo en todas partes, soporta nuestro cuerpo y lo que somos. Esto significa mucho y creo que la película recuerda a la gente la importancia del agua y por qué tenemos que protegerla y proteger las cosas que allí viven.

Se proponen hacer cuatro películas más. ¿Cómo crean un universo que siga enamorando de principio a fin?

Los mundos son solo el telón de fondo del personaje, así que lo primero es crear personajes que la gente no vea de manera idealista o como si fueran perfectos, sino que están luchando en sus vidas, que no tienen superpoderes sino que los encuentran dentro de sí mismos. Que ellos puedan decir: ‘no son diferentes a mí’. Que también puedan marcar la diferencia y emerjan de la tragedia o la pérdida. Incluso si nos fijamos en la primera película, Neytiri pierde a su padre pero ella sigue adelante para marcar la diferencia en ese mundo y recuerda a la gente que dentro de cada uno de nosotros, podemos encontrar algo especial. No necesitamos un superpoder. Nuestro poder es ser humanos. Nuestro poder es tener corazón.

¿Qué le ha dejado este monumental trabajo a usted, más allá de su legado como productor?



Sabes, para mí como persona, tengo problemas para separarme del mundo de Avatar. Está. Es parte de mí y la razón por la que permito que sea parte de mí es porque los temas de la película son temas que son importantes para mí en mi vida. El aprecio por nuestro mundo. La celebración de la diversidad. Es por eso que Avatar podría ser parte de mí. Otras otras películas, otras IP en las que me involucro y de las que podría estar orgulloso. Pero no les permites entrar porque es posible que no hablen de esos mismos ideales que tienes libres en tu propia vida personal.

Guillermo del Toro dijo que ‘Avatar’ “es un logro asombroso y está repleta de majestuosas vistas y emociones”. ¿Usted cómo la describiría?

Avatar: El camino del agua es la experiencia cinematográfica definitiva en el cine y la experiencia que llevará al público a un viaje emocional con la familia Sully. No hay tema más universal que la familia, y la película se vive no sólo a través de los ojos de los padres, sino también a través de los ojos de los hijos, que se ven obligados a huir de su hogar y encontrar un refugio seguro entre los Metkayina en el mundo submarino. La gente será transportada a este mundo y no querrán abandonarlo.

