James Cameron logró afianzar un universo de ciencia ficción con la saga de Avatar. Tras tener con la primera entrega el título de poseer la cinta más taquillera del mundo, logró una reacción muy impresionante con la segunda parte Avatar: el camino del agua en las salas de cine.

Tras su estreno en salas el 15 de diciembre del año pasado se convirtió en la tercera película más taquillera de todos los tiempos en todo el mundo, con casi 2.320 millones de dólares en taquilla y fue nominada a numerosos premios de la Academia, incluido el de mejor película, la cinta estableció un nuevo hito en efectos visuales. Ahora regresa en la plataforma Disney+ este 7 de junio.

“Avatar es una película que reflexiona sobre nuestro mundo. Plantea la pregunta de por qué alguien está invadiendo otros territorios. También celebra la diversidad de culturas, de los indígenas y su historia. En esta película, la familia Sully se convierte en refugiada. Se ven obligados a huir de su hogar y deben buscar un refugio seguro con otro Clan, que son personas que no se parecen a ellos. Sabes que en Avatar tenemos una expresión: ‘Te veo’. Y significa mucho más que literalmente eso. Se trata de reconocer a las personas y reconocer la diversidad que todos tenemos en nuestro planeta. Esperemos que le enseñe a la gente de todo el mundo que hay que abrazar esa diversidad, que entiendan que todos estamos conectados como un solo pueblo y tenemos que proteger nuestro mundo así como unos a otros de aquellos que usan su poder para atacarnos”, recalcó en una entrevista con EL TIEMPO Jon Landau, productor del filme.





La tecnología visual siguen marcando pauta en este universo cinematográfico. Foto: Disney

speremos que le enseñe a la gente de todo el mundo que hay que abrazar esa diversidad, que entiendan que todos estamos conectados como un solo pueblo y tenemos que proteger nuestro mundo.

Para él, el agua es algo más que un elemento esencial. “Creo que la película recuerda a la gente la importancia del agua y por qué tenemos que protegerla y proteger las cosas que allí viven”, recalcó Landau.



También recalcó el protagonismo de la familia y sus conflictos. Avatar: “El camino del agua es la experiencia cinematográfica definitiva en el cine y la experiencia que llevará al público a un viaje emocional con la familia Sully. No hay tema más universal que la familia, y la película se vive no sólo a través de los ojos de los padres, sino también a través de los ojos de los hijos, que se ven obligados a huir de su hogar y encontrar un refugio seguro entre los Metkayina en el mundo submarino. La gente será transportada a este mundo y no querrán abandonarlo”.



