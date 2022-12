La epopeya de ciencia ficción Avatar: The Way of Water de Walt Disney Co. luchó contra las tormentas invernales en los Estados Unidos. Obtuvo otros $168,6 millones en los cines a nivel internacional durante el fin de semana, para un total de $855,4 millones a nivel mundial desde su estreno el 16 de diciembre, dijo Disney en un comunicado el domingo.

La compañía predijo que la película recaudaría 82 millones de dólares en todo el país durante los cuatro días que incluyen el lunes después de Navidad. Si bien la película superó fácilmente la taquilla, la venta de boletos en ese país cayó un 58% desde su primer fin de semana de $134,1 millones.

Eso es típico para el estreno de una gran película, pero los ejecutivos de las cadenas de cines y de Disney habían dicho que esperaban que The Way of Water fuera más resistente.



Eso fue antes de que las tormentas cerraran algunos cines y trajeran un clima peligrosamente frío en muchas partes de los EE. UU.

Avatar original tuvo un estreno fuerte, pero no espectacular, en 2009. Se convirtió en la película más taquillera en la historia de Hollywood porque se mantuvo en la cima de la taquilla durante siete semanas.



En total, esa película vendió boletos por valor de $ 2.92 mil millones en todo el mundo, impulsada por el boca a boca sobre sus efectos 3D y los fanáticos que la vieron varias veces.

El guionista y director James Cameron aseguró un presupuesto enorme para hacer la secuela, con solo los costos de producción de The Way of Water superando los $ 350 millones.



Disney planea lanzar tres películas más de Avatar hasta 2028. Queda por ver si puede hacer que esa inversión valga la pena. Si bien los ingresos de taquilla nacionales de The Way of Water estuvieron por debajo de algunas estimaciones en su primer fin de semana, la película generó $ 50 millones por día en la venta de boletos a nivel mundial después de eso, con muchos niños fuera de la escuela y adultos tomándose tiempo libre.

La venta de boletos puede beneficiarse de la mejora del clima y el regreso de los asistentes al teatro en las próximas semanas.

Así quedaron los estrenos de Navidad

Disney recortó el pronóstico del fin de semana sobre el comienzo suave de la secuela de Avatar La película enfrentó competencia este fin de semana con tres nuevas películas en estreno general.

El gato con botas: El último deseo, una película animada de Universal Pictures de Comcast Corp., terminó en segundo lugar con 11,35 millones de dólares en ventas de boletos en América del Norte hasta el domingo, según una estimación. I Wanna Dance with Somebody , una película biográfica de la cantante Whitney Houston, quedó en tercer lugar con un total de tres días de $ 5,3 millones.



Babylon, un drama para adultos de Paramount Global sobre el negocio del cine en la década de 1920, debutó en cuarto lugar con 3,5 millones de dólares hasta el domingo.

El negocio del entretenimiento todavía está luchando para convencer a los fanáticos del cine de que regresen a los cines después de los cierres relacionados con la pandemia. Las películas aparecen en los servicios de transmisión mucho más rápido que en el pasado, ya que los gigantes de los medios buscan aumentar las suscripciones a esos servicios.



Eso ha condicionado a la gente a esperar unas semanas para ver nuevas películas en casa. Con solo unos días para que finalice el año, las ventas de boletos en toda la industria totalizan $ 7200 millones, muy por debajo de los $ 11 400 millones generados a nivel nacional en 2019.

Bloomberg